Jim Morrison, el vocalista de la mítica The Doors, vivió de pequeño un momento traumático: vio fallecer en la carretera tras un accidente a varios indios anasazi. “El niño que en ese momento percibe la muerte violenta (...) siente que el alma de uno de ellos se eleva y le penetra. De ahí surge su mito chamánico y en gran medida la intensidad de su imaginario poético”, recuerdan la lingüista y profesora viguesa Susana Rodríguez y el investigador y músico Bosco Gil (grupo Family Folks).

Este episodio se puede encontrar en su libro “Poética del Rock. Imaginario lírico de la cultura popular”, publicado por la Universidade de Vigo donde Rodríguez imparte clase.

En él, analizan 600 temas del rock de los últimos cien años desde la perspectiva del discurso poético para analizar la evolución de los principales motivos y así desentrañar su poética, fijándose sobre todo en las metáforas pero también en elementos biográficos de los compositores y de su época histórica.

Una de esas canciones es “Horse latitudes” publicada por The Doors en 1967 en su disco “Strange days”. No es la única que encontramos de la banda en la publicación que también ofrece himnos de Leonard Cohen, Patti Smith, Nirvana, Alice in Chains, Johnny Cash, The Rolling Stones, Billy Corgan, Björk, Lennon, Nina Simone, Iggy Pop, Madonna, Kate Bush (sí, nos revelan las metáforas de por ejemplo “Running up that hill”) o PJ Harvey más Nick Cave o Florence Welch, entre otros muchos.

El germen de este libro lo encontramos en 2019 cuando Susana y Bosco comenzaron a hacer cursos de extensión universitaria de diversos temas relacionados con la música. El primero fue de canción protesta.

El director de publicaciones de la UVigo, Jorge Luis Bueno, los conminó a hacer algo con ese material. La respuesta es este libro que ayuda a comprender el significado completo de las letras escogidas.

En ese camino para descifrar palabras, se cruza la metáfora que según los autores “impregna la vida cotidiana y determina el modo en cómo conocemos el mundo”.

“El conocimiento está organizado a través de la metáfora. La cuestión de fondo es que hay un imaginario que compartimos y una gran parte de este se traslada a través de las canciones, gracias al pop y al rock. Por eso, es un tema fundamental en el libro”, reflexiona la lingüista Susana Rodríguez.

Sobe ello se habla en el arranque del libro, que también incluye un recordatorio breve de las figuras retóricas y breves comentarios de la poética de los colores (qué significado se asocia a cada uno) en canciones. En la obra, también aparecen detalles como que fue con los Reyes Católicos con los que se instauró el negro como color del luto ya que antes era el blanco.

También nos encontramos con los nombres de mujer en las composiciones musicales. “Poética del rock” indaga en la simbología y señala que Ana y María son los que más se repiten en castellano en las canciones; mientras que Mary, Susan más Anne o Anni en inglés.

El libro se fija en temas de diferentes épocas: folklore rock (incluida la religión); la canción protesta; la psicodelia, pacifismo y amor libre; la mística; el punk y la contracultura; la poesía underground de los 80; el revival contracultural de los 90 y el espíritu del nuevo siglo.

Sobre los 90 el libro se alinea con la defensa del grunge. Al respecto, preguntamos a Rodríguez por Nirvana y Kurt Cobain. “El grunge es fundamental. Fue un movimiento que tenía que ver con la incapacidad del ser humano para sentirse a gusto en el mundo de los 90. Hablaban de la destrucción de la sociedad a partir del empequeñecimiento del ser al deshumanizarnos. Cobain es un poeta, no hay discusión de ningún tipo”, ratifica la autora.