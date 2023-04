Un ganadero asturiano denuncia que le vetan pastos en León por ser homosexual

Isidro Lorences Riesco es un ganadero de 30 años de Pola de Somiedo (Asturias) que reside en Tejedo del Sil (León) con su pareja, Baldomero López. Ambos viven del cuidado de 107 vacas en el pueblo del que es originario el segundo y en el que, según ambos, sufren acoso e incomprensión vecinal.

Tienen claro que su orientación sexual no gusta a la veintena aproximada de residentes en Tejedo, donde aseguran que les discriminan y vetan el acceso a pastos por, entre otros motivos, ser homosexuales. "No nos vamos a quedar parados ni a callarnos. Ahora lo niegan, pero hemos tenido reuniones en las que a mí me han llamado analfabeto o maricón", explica López. El problema es que sin pastos no hay PAC, las ayudas agrarias de la UE.

Todo empezó hace tres años cuando el leonés se puso al frente de la ganadería tras fallecer sus padres. Hace dos empezó a tramitar ante la Junta Vecinal –en León el reparto de pastos es diferente al de Asturias– el acceso a terreno que, considera, le pertenece como vecino de Tejedo en el monte de utilidad pública. "También tengo otros en un monte privado, herencia familiar, donde cuidamos ahora las vacas. Pero el presidente no acaba de firmarme el papel que lo acredita y así me impide tramitar las ayudas", explica.

La pareja, cansada de enviar cartas, tramitar papeles y pedir explicaciones, ha puesto el asunto en manos de una abogada. Y también ha optado por una singular propuesta: caminar los 116 kilómetros que distan entre Tejedo y León para plantarse en la Junta y pedir explicaciones. El camino lo cubre a diario Baldomero López –este miércoles amaneció en Vegarienza– acompañado de la vaca "Valenciana".

Isidro Lorences se ha quedado a cuidar el ganado, pero cada día se acerca a verle en coche en cada etapa. El viernes tienen previsto llegar a León. "Lucharemos por lo nuestro. Estamos cansados de que unos y otros se pasen la pelota y ni siquiera nos expliquen por qué no me dan los pastos", sostiene López. En Somiedo los vecinos siguen la historia de su paisano, muy conocido en el concejo, tanto él como su familia. El alcalde, Belarmino Fernández Fervienza, da su apoyo a los ganaderos. "El campo está falto de gente joven y que emprenda. Si el vecino tiene derecho a pastos, no entiendo por qué no lo hacen. No sé si hay homofobia detrás del veto, pero si esto es el problema, por supuesto que lo condeno", señaló.