Los amigos de lo ajeno demuestran constantemente que no tienen ningún escrúpulo. Así, se aprovechan de las situaciones más vulnerables para engañar y estafar a sus víctimas. Es el caso de aquellos que tratan de estafar de personas en paro dispuestas a todo lo necesario para encontrar un empleo.

Desde la propia Policía Nacional lanzan un mensaje de advertencia sobre este tipo de prácticas y como evitar se uno de los engañados.

¿Estás buscando #trabajo?



DESCONFÍA si la #oferta:



❌Está mal redactada

❌Solicita dinero para optar al puesto

❌Ofrece condiciones excesivamente ventajosas

❌Puedes ganar dinero en poco tiempo y de forma fácil



¡Que NO te la cuelen! #Fraude#SomosTuPolicía pic.twitter.com/YziZvxytbh — Policía Nacional (@policia) 28 de enero de 2023

Así, apuntan una serie de indicativos que pueden evidencias que la supuesta oferta de trabajo no es mas que una farsa:

La Policía Nacional también ha alertado recientemente de una nueva modalidad de estafa que se está dando a través de WhatsApp. Se articula mediante una serie de mensajes en los que los timadores contactan con mujeres y las engañan haciéndose pasar por sus hijos que le solicitan de manera urgente dinero, con el fin de hacer frente a un problema inmediato.

Para lograr el engaño alegan que no pueden comunicarse directamente con su teléfono habitual debido a supuestos problemas con su terminal y que no pueden recibir llamadas, lo que provoca que, en muchos casos, las mujeres caigan en la estafa y no es hasta que hablan con sus hijos que se dan cuenta que han sido víctimas de un engaño y ya no hay forma de cancelar la transferencia.