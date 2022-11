La empresa multinacional de productos de aseo personal Unilever ha anunciado que retirará del mercado algunos champús en aerosol como medida de precaución ante la posibilidad de que contengan benceno, una sustancia química que puede causar cáncer en la sangre, como leucemia. Aunque se trata de una decisión tomada por la propia compañía, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) recoge la alerta de Unilever en su web.

El benceno, conocido también como benzol, es un líquido incoloro de olor dulce. Se evapora al aire rápidamente y es solo ligeramente soluble en agua. Además, es muy inflamable. El benceno se utiliza principalmente como disolvente en la industria química y en la industria farmacéutica, como producto inicial e intermedio en la síntesis de numerosas sustancias químicas, además de en la gasolina.

"La exposición al benceno puede ocurrir por inhalación, por vía oral y a través de la piel. Puede provocar cánceres, como leucemia y cáncer de sangre de la médula ósea y trastornos de la sangre que pueden suponer un peligro para la vida", explica el comunicado, que también afirma que los humanos están diariamente expuestos al benceno a través de diferentes fuentes.

Un 70% contenía benzol

Valisure, un laboratorio de análisis con sede en New Haven (Connecticut, Estados Unidos) analizó 148 lotes de 34 marcas de champú seco en aerosol y descubrió que el 70% contenía benceno. La compañía presentó una petición ante la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos para instar a la retirada de los productos con dicha sustancia.

A pesar de que los productos afectados se venden solo en Estados Unidos y Canadá, hay posibilidad de que hayan llegado a España y restos de países de Europa por internet o a través de personas residentes en Norteamérica o que han visitado alguno de sus países como turistas.

Los productos retirados son champús en aerosol de las marcas Dove, TRESemmé, Suave, Nexxus y TIGI. Enntre ellos, se han retirado botes de Dove Dry Shampoo Volume and Fullness, Dove Dry Shampoo Fresh Coconut, Dove Dry Shampoo Fresh and Floral, Dove Dry Shampoo Ultra Clean, Dove Dry Shampoo Invisible, Dove Dry Shampoo Detox and Purify, Dove Dry Shampoo Clarifying Charcoal, Dove Dry Shampoo Go Active, TRESemmé Dry Shampoo Volumizing, TRESemmé Dry Shampoo Fresh and Clean, TRESemmé Pro Pure Dry Shampoo, Suave Dry Shampoo Hair Refresher, Suave Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive, Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist, Nexxus Inergy Foam Shampoo, Bed Head Oh Bee Hive Dry Shampoo, Bed Head Oh Bee Hive Volumizing Dry Shampoo, Bed Head Dirty Secret Dry Shampoo, Bed Head Rockaholic Dirty Secret Dry Shampoo.