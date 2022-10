Dormir bien, reflexionar, crear vínculos sanos: las claves de la armonía vital en la pospandemia.

El bienestar material no genera armonía vital. La tristeza y el desánimo se interpretan como depresión. El fracaso transitorio se vive como frustración irreversible. La aprobación social se busca en fuentes de agua contaminada...

Con motivo de la celebración, hoy, 10 de octubre, del Día Mundial de la Salud Mental, LA NUEVA ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, ha preguntado a trece psiquiatras y psicólogos asturianos por los motivos del desbocado incremento de las patologías psíquicas. Sus diagnósticos y prescripciones son tan variados como los ángulos de análisis de la problemática que abordan. Desde cuidar aspectos tan básicos como el descanso y la alimentación hasta potenciar los lazos familiares y las relaciones laborales. Desde mirarse más hacia dentro hasta no permitir que las redes sociales distorsionen nuestro entorno más inmediato ni nuestra visión del mundo. Desde huir de las adiciones hasta aceptar la frustración como un elemento natural de la vida humana.

El Día Mundial de la Salud Mental representa, a juicio de los expertos, una oportunidad necesaria para demoler los tabús que obstaculizan que las personas necesitadas de apoyo acudan a los profesionales que pueden ayudarles. Como viene siendo habitual en los últimos meses, la lupa se aplica sobre los niños y jóvenes, principales víctimas de la pandemia y de unos modelos de convivencia en los que no parecen sentirse nada cómodos: en todo el mundo -y ni Asturias ni España son excepciones-, uno de cada siete niños y adolescentes de 10 a 19 años tiene diagnosticado un problema de salud mental.

ROSA DE ARQUER | PSICÓLOGA

"Urge desarrollar las habilidades sociales y emocionales"

¿Cuál es el factor más distorsionador de la salud mental en la sociedad actual?

Existen diversos factores personales, familiares y sociales que aumentan la probabilidad de desarrollar problemas de salud mental. Todos ellos podrían tener como denominador común: el sufrimiento de una persona que se siente desconectada de su entorno y la desigualdad en el acceso a recursos de ayuda, con diagnósticos tardíos que retrasan o agravan los problemas.

Describa una estrategia particularmente eficaz para preservar la salud mental personal y familiar

Debemos normalizar el hecho de recurrir a servicios orientados a cuidar de la salud mental. En segundo lugar, no patologizar determinados problemas. En muchas ocasiones, las prisas por encontrarnos bien hace que recurrir a los fármacos sea la opción más rápida, pero no la más eficaz. Las intervenciones médico-psicológicas basadas en la evidencia ofrecen opciones adaptadas a la situación de cada persona. Y, tercero, como sociedad, sería importante potenciar programas que trabajen el desarrollo de habilidades sociales y emocionales individuales, y que mejoren las interacciones sociales positivas.

CELSO IGLESIAS | PSIQUIATRA

"Es crucial la educación y mejorar las condiciones del entorno social"

¿Cuál es el factor más distorsionador de la salud mental en la sociedad actual?

Las personas no atienden a las señales físicas y mentales (emociones como ansiedad, miedo, tristeza...) que, cuando aparecen, nos indican que vamos por mal camino y nos invitan a rectificar. En vez de hacer caso a estas señales, la sociedad nos anima, de forma indiscriminada, a "superarnos" y a intentar afrontar situaciones que nos resultan excesivas y perjudiciales y que pueden ser tanto en ámbitos de responsabilidad (personas que se sienten mal cuando tratan de asumir determinadas exigencias laborales, familiares...) como en el ocio (necesidad de consumir drogas para garantizar el disfrute).

Describa una estrategia particularmente eficaz para preservar la salud mental personal y familiar

Es crucial la educación y la mejora de las condiciones del entorno social. Desde el punto de vista de los profesionales de salud mental: diagnosticar y tratar adecuadamente a las personas que padecen un trastorno mental; y educar a las que, sin haber desarrollado un trastorno mental, se sienten psicológicamente mal porque no son capaces de afrontar la vida que llevan y les gustaría vivir de otra manera.

LUIS JIMÉNEZ TREVIÑO | PSIQUIATRA

"Hay que educar en la tolerancia al malestar y al contratiempo"

¿Cuál es el factor más distorsionador de la salud mental en la sociedad actual?

La suma de grandes acontecimientos generadores de estrés, como han sido la pandemia y las crisis económicas, unidos a una sociedad con dificultades para tolerar la frustración de no ver cumplidas las expectativas que les promete el Estado del bienestar está llenando las consultas de psiquiatría de personas que buscan una pastilla mágica que les evite el sufrimiento.

Describa una estrategia particularmente eficaz para preservar la salud mental personal y familiar

Debemos delimitar bien entre el malestar psíquico y los trastornos mentales. Para los segundos sí disponemos de tratamientos farmacológicos y psicoterapias. Pero es necesario hacer un mayor esfuerzo en la parte social (apoyo en los estudios, trabajos protegidos, soluciones habitacionales...). Para los primeros, las personas cuya situación personal, económica, laboral... les está generando un sufrimiento que entraría dentro de la normalidad, y para el cual no hay medicamento ni terapia que les pueda aliviar ese sufrimiento, la solución pasa necesariamente por la educación en la tolerancia al malestar, al contratiempo, fomentar la capacidad de resistencia al estrés y el papel activo que debemos tomar cada uno para resolver nuestras fuentes de estrés, en lugar de esperar que alguien las resuelva por nosotros.

LORENA DE LA FUENTE | PSICÓLOGA

"Ayudan unas relaciones basadas en el cuidado y la confianza"

¿Cuál es el factor más distorsionador de la salud mental en la sociedad actual?

Es difícil hablar de un único factor. La realidad es muy compleja e influyen muchas cuestiones.

Describa una estrategia particularmente eficaz para preservar la salud mental personal y familiar

Cuando hablamos de pilares fundamentales que favorecen una buena salud mental, nos encontramos con el descanso, es decir, dormir unas horas adecuadas y de calidad, una alimentación equilibrada, el deporte y construir relaciones de apoyo basadas en el cuidado, la confianza y la seguridad. Todos estos aspectos previenen los problemas de salud mental y son factores que nos ayudan cuando éstos se presentan. Por supuesto, esto es una simplificación y habría muchos matices que detallar.

MARCOS HUERTA | PSIQUIATRA

"La tristeza es igual a depresión y cualquier nerviosismo es ansiedad"

¿Cuál es el factor más distorsionador de la salud mental en la sociedad actual?

Frente a intentos encomiables de dar a conocer la realidad de los trastornos mentales, otra corriente, promovida por intereses corporativos espúreos y el apoyo entusiasta de algunos medios, convierte cualquier malestar en patología. La tristeza es igual a depresión y cualquier nerviosismo es ansiedad. De esa banalización derivan dos distorsiones: si todo es patología, nada lo es; si todo es patología, para la sanidad pública es inabarcable y los recursos necesarios son infinitos.

Describa una estrategia particularmente eficaz para preservar la salud mental personal y familiar

Pueden plantearse cinco cuestiones: evitar el aislamiento social buscando el contacto con los demás; favorecer la expresión de las emociones; huir de adicciones tanto de sustancia como conductuales; aceptar la frustración para no vivir en la insatisfacción permanente (como en los cuentos, que todos nuestros deseos se nos concedan no nos hará felices); buscar un propósito que en el ruido y la furia que nos rodean, nos consuele con algo parecido a un sentido.

MANUEL Y MATILDE BOUSOÑO | PSIQUIATRA / PSICÓLOGA

"Es imprescindible sentirse miembro de una familia y un grupo"

¿Cuál es el factor más distorsionador de la salud mental en la sociedad actual?

Lo que resulta imprescindible para que el ser humano tenga una salud mental estable es poseer una integración completa, es decir sentirse partícipe y miembro activo de una familia, un grupo de amigos y/o compañeros, una sociedad (asturianos, españoles, europeos) y unas creencias y valores (religión, cultura...). La progresiva desestructuración de esos ámbitos y la falta de apoyo político en la defensa de la familia y de los valores tradicionales -que por algo lo son desde hace milenios- hacen que el ser humano pierda sus raíces y nazca en él la ansiedad, la desesperanza y la enfermedad mental.

Describa una estrategia particularmente eficaz para preservar la salud mental personal y familiar

La mejor estrategia para formar individuos sanos y resilientes frente a los trastornos mentales, es: A) Procurar que los niños tengan una familia protectora (conciliación). B) Facilitar una adecuada formación en valores. C) Facilitar la integración natural en grupos de coetáneos, promoviendo el deporte, la protección de la naturaleza y la participación activa en grupos prosociales. D) Detección de personas en riesgo en la etapa escolar. E) Prevención del consumo de drogas legales e ilegales.

ANDRÉS CALVO | PSICÓLOGO

"Nos dicen que fracasaremos si no conseguimos lo mejor"

¿Cuál es el factor más distorsionador de la salud mental en la sociedad actual?

Vivimos en una sociedad narcisista, irreflexiva y caracterizada por la rapidez, el consumo breve de productos perecederos y la necesidad de ser especiales en todo lo que hacemos. Nuestras expectativas nos dicen que fracasaremos si no conseguimos lo mejor. El conformismo sano que supondría saber a dónde puedo llegar y qué es lo que puedo tener no está en nuestro modus vivendi. Esta actitud vital influye directamente en el desequilibrio de la sociedad.

Describa una estrategia particularmente eficaz para preservar la salud mental personal y familiar

La educación psicológica de las familias a la hora de educar a sus hijos, la gestión del consumo frugal, la mejora en la formación de los profesionales de la salud mental son ejemplos que otros países europeos ya ponen en práctica desde hace años. Sus tasas de suicidio o su consumo de ansiolíticos son mucho más bajos que los nuestros.

MARISOL DELGADO | PSICÓLOGA

"Debemos entrenarnos en esperar, en no necesitar la inmediatez"

¿Cuál es el factor más distorsionador de la salud mental en la sociedad actual?

Se detecta un incremento de los trastornos de tipo obsesivo y de las dificultades en el ámbito de las relaciones interpersonales, ya sean de pareja o relativas a contextos familiares, sociales o laborales. En el primer caso, inciden la incertidumbre, la competitividad y el exceso de información negativa. En el segundo, quizá estemos construyendo relaciones más intensas, pero poco sólidas, con expectativas demasiado idealizadas acerca de los demás y una decreciente tolerancia a las necesarias y enriquecedoras diferencias.

Describa una estrategia particularmente eficaz para preservar la salud mental personal y familiar

Debemos cuidarnos más "por dentro". Ayudarnos a vivir más el momento presente, para no "rumiar" tanto, para no vivir en una constante anticipación de lo que no ha ocurrido y puede que nunca ocurra. Entrenarnos en esperar, en no necesitar la inmediatez, en no dejarnos llevar por los primeros impulsos. Tratar de aminorar las conductas de evitación ante preocupaciones y miedos que, aunque molestos, sólo son el reflejo de nuestra naturaleza humana.

ELISA SEIJO | PSIQUIATRA INFANTIL Y JUVENIL

"Hay que educar al niño en la identificación de las emociones"

¿Cuál es el factor más distorsionador de la salud mental en la sociedad actual?

En esta época postpandémica, los niños y adolescentes han visto cómo en sus momentos de mayor cambio (infancia y adolescencia) no tenían apenas marco de referencia: todos estábamos inmersos en una gran incertidumbre global, lo que hace que su desarrollo a nivel mental haya sufrido carencias que les hace más proclives a gestionar peor sus emociones. Los jóvenes encuentran dificultades para diferenciar problemas mentales y emociones normales ante situaciones adversas, lo que se magnifica además a través de las redes sociales.

Describa una estrategia particularmente eficaz para preservar la salud mental personal y familiar

Educar a los niños en la identificación de las emociones; enseñarles a cuidarse tanto a nivel físico -no saltarse las horas de comida ni de descanso, dormir y descansar de manera regular- como emocional; instruirles en la auto-observación de las propias emociones; y facilitarles el pedir ayuda ante signos de afectación a nivel emocional, igual que lo hacemos a nivel físico en cuanto sentimos alguna molestia.

ESTHER BLANCO | PSICÓLOGA

"La capacidad reflexiva ha llegado a su mínima expresión"

¿Cuál es el factor más distorsionador de la salud mental en la sociedad actual?

Los países con mejores índices económicos son los más empobrecidos en términos de salud mental. ¿Causas? La disgregación de las familias, con la disminución consiguiente de apoyos sociales. Aumento drástico de la soledad. Menor tiempo de dedicación a los hijos y los mayores. Menor inversión en tiempo para la educación emocional. Ensalzamiento vacuo de la autoestima. Disolución de responsabilidades paternas. Culpabilización del prójimo como respuesta al malestar. Capacidad reflexiva en su mínima expresión. Victimización como explicación única y última del dolor.

Describa una estrategia particularmente eficaz para preservar la salud mental personal y familiar

La fórmula a los males identitarios que aquejan a nuestra sociedad pasa por soluciones de corte individual. Costoso en lo personal, pero efectivo para lo plural. Dejemos de hacer descansar cómodamente en el "otro" las respuestas. El sano equilibrio en nuestra personalidad se alcanza en co-construción; nuestro self es díalógico. Implicarse en el otro es más que prestarse a causas humanitarias en auge momentáneo. Tener al otro en mente es el más complicado de los asuntos relacionales. Dejar de ser algo "yo" para que tenga cabida un "tú". Se trata de un difícil compromiso perenne y una forma de estar en el mundo.

SUSANA SANTAMARINA | PSIQUIATRA

"Las relaciones interpersonales de calidad son un gran protector"

¿Cuál es el factor más distorsionador de la salud mental en la sociedad actual?

Las tecnologías digitales han acentuado el peso de factores de nuestra sociedad posmoderna ya conocidos para la mala salud mental, entre ellos el individualismo y el vaciado del sentido reflexivo de la vida, huyendo y negando el malestar, que ha sido sustituido por la búsqueda de la felicidad y del placer permanentes como referencias del bienestar físico y mental. Los dispositivos tecnológicos modifican nuestro estilo cognitivo y de comunicación, al sustituir la relacion personal por lo conectivo.

Describa una estrategia particularmente eficaz para preservar la salud mental personal y familiar

Las relaciones interpersonales de calidad son un gran protector de nuestra salud mental. Enseñar desde edades tempranas a cultivar la empatía y las relaciones sanas, y aprender a identificar nuestra emociones sin rehuir ni negar las negativas y el malestar, es una gran estrategia para fomentar nuestro bienestar y prevenir los desórdenes emocionales. Ha de ser cultivada activamente desde la familia, la escuela y la sociedad en su conjunto.

TERESA BOBES | PSICÓLOGA

"Hay que mejorar la gestión de conflictos en la familia"

¿Cuál es el factor más distorsionador de la salud mental en la sociedad actual?

La salud mental depende de múltiples variables. Un factor fundamental de cualquier sociedad, y por tanto de su estado de salud y bienestar, es la familia. La familia tiene que ser sostén, protección, puerto de resguardo ante la adversidad. Lamentablemente, vemos como cada vez están más fragmentadas, frágiles, volátiles e inestables.

Describa una estrategia particularmente eficaz para preservar la salud mental personal y familiar

La medida de prevención principal es cuidar el bienestar de cada uno de los miembros que forman la familia, volver a ensalzar y resaltar su importancia. Por lo tanto, han de fomentarse políticas y actuaciones que se dirijan a una mejora en la comunicación, en la gestión de conflictos y en la resolución de problemas entre sus miembros, sobre todo ante las diferentes crisis que puedan surgir, Y potenciar los vínculos intergeneracionales, sobre todo de los abuelos y los nietos.

ELENA ARNAIZ | PSICÓLOGA

"El estrés es el principal factor de distorsión"

¿Cuál es el factor más distorsionador de la salud mental en la sociedad actual?

El estrés. Y, como consecuencia, el vivir en piloto automático. Una mente en estado de alarma permanente no piensa, solo sobrevive. Y nuestro cuerpo, enferma. Y enferman nuestras relaciones y nuestras posibilidades de crecer.

Describa una estrategia particularmente eficaz para preservar la salud mental personal y familiar

Actividad física. Estar a lo que estamos. Tiempo en soledad para pensar y estar en silencio. Tomar esto no como posibilidad, sino como única opción posible para vivir y no limitarnos a sobrevivir.