Indignación por los insultos machistas de alumnos de un colegio mayor de Madrid

“Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas, sois unas putas ninfómanas, os prometo que vais a follar todas en la capea”. Estas palabras, proferidas a gritos desde una de las ventanas del Colegio Mayor Elías Ahuja, y dirigidas a las residentes del cercano Colegio Mayor Santa Mónica, ambos en Madrid, han suscitado la indignación de buena parte de la sociedad y de la clase política en general, que ha rechazado estos insultos machistas. Los hechos sucedieron el pasado domingo y trascendieron por un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales. Tras las frases insultantes y el grito de “¡vamos, Ahuja!”, los residentes abren al unísono las persianas de las siete plantas de una de las fachadas y realizan unos cánticos.

Pero qué locura es esta pic.twitter.com/ScZUKRAF5i — ceciarmy (@ceciarmy) 3 de octubre de 2022

Lo ocurrido ha sido condenado por la generalidad de la clase política, encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. La Fiscalía de Madrid va a incoar diligencias de investigación para determinar si los hechos son constitutivos de un delito de incitación al odio, aunque fuentes legales sostienen que es improbable que sea así.

Según ha podido saber FARO de alumnos del Elías Ahuja, centro gestionado por los padres Agustinos y situado en la Ciudad Universitaria de Madrid, se trata de una tradición entre esos dos colegios mayores, masculino y femenino, aunque en años anteriores –según estas fuentes– no incluía insultos. El subdirector del centro, Álvaro Nieto, aseguró ayer a Efe que la primera parte del vídeo, “la de los insultos, nada tiene que ver con el resto”, ya que otros años “han hecho lo de subir las persianas y saludar a las chicas del colegio de al lado, pero sin los insultos, que son lo que confiere la gravedad a esta situación”.

Nieto destacó que “la relación entre ambos centros es buena, participan de forma conjunta en actividades culturales, deportivas y solidarias”. Esta relación “debe seguir adelante, y ellos mismos quieren pedir disculpas a sus compañeras, a sus amigas y hermanas” porque algo así “no se puede tolerar”. Ayer se viralizó también un vídeo que recoge la respuesta de colegialas del Santa Mónica con idéntico modus operandi –una alumna grita por la ventana y las demás contestan–, y en el que proclaman, en alusión a otros colegios mayores de Madrid: “Padre Poveda me dan pena, encima se creen que están to buenas. Las del Loyola se creen que molan...”. No se ha podido verificar si el vídeo corresponde a una réplica de este domingo o es de un curso anterior.

La parte 2 del vídeo de los chavales del colegio mayor, que @IreneMontero y la Sexta no te van a enseñar 👇 pic.twitter.com/9wlfkl3XDr — Enrique Moris (@kike_moris) 6 de octubre de 2022

En declaraciones a los medios, algunas colegialas explicaron que se trata de una “tradición” y un “pique”, que es “habitual todos los años” entre los colegios mayores –también entre los femeninos– y “en tono de broma”, que hay que atender “en su contexto”, y que “no es un canto machista”. “No podemos crucificar a nadie por algo de un minuto en tono de broma”, dijo una de ellas. “Ha habido un perdón por parte de ellos y no hay que llevarlo más allá”, señaló otra. Varias mujeres que se identificaron en redes sociales como exalumnas del Santa Mónica condenaron estas prácticas.

Varias jóvenes residentes del colegio mayor femenino Santa Mónica aseguran que se está "sacando de contexto" los cánticos que realizaron los residentes del Colegio Mayor masculino: "No nos sentimos ofendidas para nada. Tenemos buena relación con ellos" https://t.co/CvS0iwfrQd pic.twitter.com/1IruFuHlt4 — Europa Press (@europapress) 6 de octubre de 2022

En cualquier caso, la dirección del Colegio Mayor Elías Ahuja ha expulsado a varios residentes que profirieron gritos e insultos machistas y están identificando al resto de implicados en estos hechos para proceder a su expulsión, según confirmó a Efe un portavoz del centro. Y según confirmaron a Europa Press fuentes universitarias, el Elías Ahúja ya expulsó a un joven implicado en el vídeo antes de que se hiciera viral en redes sociales.

Además, el Elías Ahuja, que ha ofrecido disculpas públicas a la dirección y estudiantes del Santa Mónica –dirigido por la congregación de Agustinas Misioneras– obligará a todos sus residentes a participar en conferencias de sensibilización y en voluntariados sociales.

La Universidad Complutense de Madrid, a la que están adscritos ambos colegios mayores, expresó su “total rechazo” a los insultos y anunció que abrirá “un expediente informativo para analizar lo ocurrido y dirimir responsabilidades”.

Reacciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló que los cánticos machistas y afirmó que “generan odio y atentan contra las mujeres”. “Es especialmente doloroso ver que los protagonistas son personas jóvenes”, señaló el dirigente socialista.

Inexplicable, injustificable, repugnante.



Demos una respuesta unitaria y común de rechazo a los comportamientos machistas. pic.twitter.com/gIHmeKyTGv — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 6 de octubre de 2022

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó en Twitter que “en vez de salir ellas de una madriguera lo que tienen que hacer es dejar ellos la caverna. Debemos seguir trabajando en todos los ámbitos para acabar con estas actitudes machistas intolerables”.

La ministra de Asuntos Sociales, Irene Montero, dijo que estos insultos corresponden a la “cultura de la violación violación y el terror sexual” . “Educación sexual es lo que necesitan los estudiantes de este colegio mayor”, agregó. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, calificó de “comportamiento absolutamente intolerable” los gritos machistas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, condenó la actitud “denigrante, machista y repugnante” de alumnos del Elías Ahúja y pidió suspender la capea programada como “muestra de arrepentimiento”.

Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid, declaró a LaSexta sobre los cánticos: "Me parecen una vergüenza. No es admisible. Hay escenas que son vergonzosas".