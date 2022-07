La reina Sofía ya se encuentra estos días acompañada en Marivent por cuatro de sus nietos, que han llegado a Mallorca junto a sus respectivas madres, la infanta Elena y su hermana Cristina.

Felipe Froilán Marichalar, su hermana Victoria Federica y sus primos Pablo y Miguel Urdangarín estuvieron anoche juntos por las instalaciones del club de Calanova. Se marcharon del club náutico alrededor de las once y media de la noche, para dirigirse hacia el palacio de Marivent, donde pasan estos días de vacaciones acompañando a su abuela.

El vehículo en el que iban los cuatro nietos de los reyes eméritos lo conducía Felipe Froilán. A su lado, en el asiento delantero se encontraba su hermana, mientras que sus dos primos ocupaban los asientos traseros. El primogénito de la infanta Elena tuvo problemas para salir del párquing, ya que al parecer no encontraba el ticket. E incluso pidió ayuda a dos ciudadanos que casualmente se encontraban por aquella zona, que no disponían de ningún medio para que Felipe Froilán pudiera sacar el vehículo del párquing privado de Calanova. Mientras el nieto mayor de la reina Sofía intentaba solucionar este problema, su hermana y sus primos aguardaban pacientemente dentro del vehículo, un turismo de la marca Audi.

Finalmente, los cuatro primos pudieron solucionar el problema y abandonaron la zona reservada en dirección al palacio de Marivent, donde se reunieron con sus familiares.

A pesar de que todavía no se ha publicado ninguna imagen, la reina Sofía disfruta también estos días de la compañía de sus dos hijas Elena y Cristina. Hacía varios años que las dos hermanas no coincidían de vacaciones en Mallorca, sobre todo después de saltar el escándalo protagonizado por Iñaki Urdangarin. Es el primer verano en el que la infanta Cristina pasa sus vacaciones en la isla sin la compañía del que era su esposo, del que se separó hace algunos meses. La separación se produjo tras aparecer unas fotografías de su marido junto a otra mujer, paseando por una playa

De momento no se sabe los días en los que la reina Sofía podrá disfrutar de la compañía de sus hijas y de sus cuatro nietos, pero no parece que las vacaciones se van a prolongar muchas fechas. No parece que esté previsto que las dos infantas coincidan también con su hermano, el Rey, que tiene previsto desplazarse a Mallorca de vacaciones la próxima semana. El monarca coincidió hace unos días en Madrid con su hermana Elena, ya que ambos asistieron al funeral de su prima Sonia Morales de Borbón-Dos Sicilias, con quien la Familia Real mantenía una relación muy estrecha.