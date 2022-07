El rock de Miguel Ríos despide el Vive Nigrán

Toda una leyenda del rock en castellano, Miguel Ríos, cerró ayer por la noche el festival Vive Nigrán, que desde el pasado viernes trajo a algunas de las estrellas más relevantes de las escenas pop y rock nacionales al campo de fútbol de Monte Lourido, frente a Playa América. El público, que abarrotó el recinto a pesar de ser domingo, rememoró canciones que son ya auténticos himnos de la música española como “Bienvenidos”, “Santa Lucía” y “El blues del autobús”, que hicieron las delicias de los seguidores del artista granadino, que actuó con el concierto Xacobeo acompañado por The Black Betty Trío.

Miguel Ríos llegó al festival gallego con un espectáculo que se celebró con el público sentado y que unió a distintas generaciones bajo la bandera universal del rock and roll. Y es que no podría ser de otra manera tratándose de un artista que lleva cincuenta años sobre los escenarios. Sin duda, un concierto de lujo para despedir esta edición del Vive Nigrán 2022, la sexta, en una jornada extra que no defraudó.

Este sexto Vive Nigrán ha sido un festival de alta frecuencia. El sábado, Rigoberta Bandini se ganó al público con “Ay mama”, “Soy Caillou” y Too many drugs”, algunos de sus éxitos. “Muy buenas noches. ¿Estáis a tope, a tope? Estamos enamorados de Galicia. Estamos encantados de haber vuelto”, dijo la cantante, que desató la locura cuando anunció que era el momento de “Así bailaba”, la canción que ha hecho en colaboración con Amaia Romero.

También el sábado actuaron Cariño, La Bien Querida y Niña Polaca. EME DJ cerró la segunda jornada del festival, que tuvo el viernes como plato fuerte a uno de los artistas gallegos con mayor proyección, el nigranés Iván Ferreiro, que volvió a ser profeta en su tierra.

“Esto es un sueño hecho realidad. No lo digo como frase hecha”, confesó el cantante, que saltó al escenario a las 23.30 horas e interpretó, entre otros temas, “Pájaro azul”, “Casa, ahora vivo aquí”, “Toda la verdad”, “M”, “Desesperadamente” y “El equilibrio es imposible”, coreada al unísono.

Ese día, el gallego Grande Amore, que presentó su primer disco, actuó en el escenario Xacobeo. Completaron el cartel los andaluces Colectivo Da Silva, Karavana y Cool Nenas DJ.

