La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) se ha mostrado este lunes partidaria de que las personas positivas en SARS-CoV-2 se aíslen aunque no tengan síntomas o sean leves, al tiempo que han recordado que la mascarilla sigue siendo aconsejable en interiores concurridos.

Con todos los indicadores de la pandemia al alza, tanto de casos como de hospitalizaciones e ingresos en UCI, sin olvidar las 40 muertes diarias por covid, la SEE ha emitido un comunicado en el que hace un llamamiento a la responsabilidad de todos los ciudadanos y a las autoridades sanitarias para proteger especialmente a los más vulnerables.

"La pandemia todavía no ha terminado y que la responsabilidad individual es la herramienta fundamental para evitar contagios y que disfrutemos de un verano tranquilo", señalan los epidemiólogos.

Así, estos expertos insisten en que no hay que bajar la guardia y continuar respetando las medidas de prevención no farmacológicas; en este sentido, la SEE aconseja a los ciudadanos disfrutar del aire libre y de los grandes espacios y que usen la mascarilla en espacios interiores concurridos, sobre todo las personas vulnerables.

"La población general juega un papel clave en la protección de las personas de riesgo, por lo que instan a que se utilice la mascarilla cuando se produzcan encuentros con individuos que por sus condiciones puedan ser considerados vulnerables", subraya.

De la misma manera, los epidemiólogos solicitan que se conceda el teletrabajo a los trabajadores que resulten positivos y, si no es posible, se les dé la baja laboral.

En general, son favorables a que los contagiados guarden aislamiento, incluso sin síntomas, y que extremen las medidas de precaución con las personas convivientes, como no compartir espacios y utilizar mascarilla siempre que se coincida con otras personas o avisar a sus contactos estrechos para que extremen las precauciones y estén atentos al desarrollo de posibles síntomas.

Por último, animan a quienes todavía no se han vacunado por primera vez a hacerlo y a recibir la tercera dosis a aquellos que solo hayan recibido dos, ya que, según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, poco más de la mitad de la población tiene la dosis de refuerzo.