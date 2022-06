“No somos normales y no nos gusta serlo”. Así se definió Elísabet Benavent (Gandía, 1984) a sí misma y a su mano derecha, José Fernández, durante su visita al Club FARO, donde la escritora superventas presentó su última novela, “Todas esas cosas que te diré mañana” (SUMA). Con tal descripción no es de extrañar que la presentación del libro tampoco se ajustase a los cánones establecidos. Y para empezar con buen pie, un poco de música, a cargo de la cantautora pontevedresa Yoly Saa, que interpretó tres temas de su disco “A golpes de fe”.

No se habló del libro, del que dijo, eso sí, que era “un salto al vacío”. La escritora valenciana prefirió premiar la fidelidad de sus lectores, la práctica totalidad mujeres, haciendo un concurso con premios incluidos, aunque bastantes “sui géneris” también, con preguntas sobre su obra, detalles de sus sagas más populares e incluso de su vida personal. “Durante la pandemia me dio por pensar y me di cuenta de que lo único que os llevabais de las presentaciones era un libro firmado, así que decidimos cambiar el formato y ofreceros una experiencia”, explicó.

Para introducirla a ella y a su universo literario, se emitió, antes de que hiciera su aparición en el salón de actos, un vídeo de diez minutos en el que sus padres, sus editores y sus amigos descubren a la Elísabet que ellos conocen. Así, los asistentes que tuvieron la suerte de poder entrar al MARCO descubrieron la influencia que tiene Madrid en sus historias y en ella misma, ya que fue en la capital donde inició su meteórica y exitosa carrera literaria. “Me gustaría volver a ciertos puntos de mi carrera para disfrutar mucho más porque siempre voy como con miedo y luego te das cuenta de que nada era tan importante”, reconoce.

También en qué fuentes bebe. “Me inspira mi gente, las angustias reales y las alegrías de verdad”, afirmó.

Lectora empedernida desde niña y escritora tan precoz como discreta –sus padres confiesan que descubrieron que le gustaba escribir cuando ya había finalizado la saga de Valeria–, reconoció que fue con “La historia interminable” con la descubrió su amor por la lectura y con “La casa de los espíritus” que quería escribir. “Es como lectora como descubres que quieres contar cosas”, afirma.

Pero, ¿qué historia cuenta “Todas esas cosas que te diré mañana”? La de historia de una ruptura. Su protagonista, Miranda, subdirectora de una exitosa revista de moda, viaja a través del tiempo para reconstruir los momentos decisivos de su relación con Tristán, un abogado del barrio vigués de Teis, que odia su trabajo. “Es una novela que habla metafóricamente del duelo, que utiliza los saltos en el tiempo para poder ir revisitando la historia de la protagonista”, explica.

La reina Midas española de la novela romántica

“El amor es una cuneta en la que terminamos todos varados sin saber cuándo perdimos el control del coche, sin ser capaces de contar cuántas vueltas de campanas dimos hasta terminar allí metidos”. Así define el amor Miranda, la protagonista de “Todas esas cosas que te diré mañana”, una historia que reconstruye los momentos más importantes de una relación de pareja rota. Con más de una veintena de obras publicadas en diez años, algunas traducidas a varios idionas, y más de 3.500.000 ejemplares vendidos, la escritora valenciana se ha convertido en una especie de rey –mejor dicho, reina– Midas de la novela romántica española. Su saga más reconocida por el público es la de Valeria (2013) y que ha traspasado el papel para triunfar también en Netflix, en la serie “Valeria”, que ya prepara la tercera temporada, y de la que productora ejecutiva. Pero esta no es su única saga que gana adeptos en la pantalla. La comedia romántica “Fuimos canciones”, protagonizada por María Valverde y Álex González, también destaca en su posicionamiento en la plataforma de consumo bajo demanda. Esta cinta adapta la bilogía “Canciones y recuerdos” formada por las novelas “Fuimos canciones” y “Seremos recuerdos”. Otras sagas de novelas de Elísabet Benavent son “Alguien que no soy” (2014); “Persiguiendo a Silvia” (2014) y “Martina con vistas al mar” (2016).