Muchas veces se han contado acontecimientos históricos “de forma interesada” y esa es la imagen y el relato que ha trascendido, en ocasiones no fieles a la realidad, a los hechos. Distorsionados. Así lo explicó ayer en el Club FARO José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval, investigador y escritor. “La Edad Media ha sido una época muy maltratada. Se nos ha vendido como una etapa oscura y sucia pero no era así. Nos han trasladado esa idea que interesaba especialmente a humanistas italianos. No sería tan oscura ni tan sucia ni tan poco elegante cuando se inventó el románico o el gótico, por poner un ejemplo”, explicó el experto, que acaba de publicar “Matar al Rey” (Ediciones B), “una historia fascinante, repleta de violencia y traición, que da comienzo a una época sangrienta que culmina con el reinado del hijo de Alfonso XI, Pedro I el Cruel, con quien seguirá la bilogía en la novela “Corona de Sangre” (en otoño)”.

“Soy historiador pero no estoy de acuerdo con muchas cosas; con una visión de la Historia estereotipada, repetitiva y acrítica. Y he criticado el uso de la Historia para justificar distintas posiciones políticas. El poder ha utilizado la Historia como arma ideológica, alterando muchas veces los propios hechos”, apuntó Corral, (Daroca-Zaragoza, 1957), que ha dirigido programas de radio y TV y ha sido asesor histórico de Ridley Scott en la película “1492. La conquista del paraíso”. Corral fue presentado en el acto de ayer por Rosa Pascual, catedrática de Historia. Y puso varios ejemplos. “Desde el Nacionalcatolicismo se hablaba de la colonización de España por los romanos y de la invasión de España por los musulmanes. Fíjense en los conceptos. Los árabes invaden y los romanos colonizan, como si los romanos llegaran en plan pacífico y la conquista duró muchísimo tiempo”, apuntó Corral en su tercer Club FARO. Afirmó, además, este experto en Edad Media que la palabra “Reconquista” se inventó en el S. XIX. En “Matar al Rey”, su última novela (a la que seguirá “Corona de Sangre”), “todos los personajes son históricos, están documentados, están en las fuentes”, puntualizó Corral: “me he basado en documentos de la época”. Según el experto: “en la Historia de España hay tanta falsedad, tantas mentiras... “. “Isabel la Católica mintió, manipuló. Necesitaba justificar que ella era la reina y engañó a todo el mundo. En las crónicas de la época se hablaba de su padre como un hombre guapo, el que mejor montaba a caballo, cantaba, recitaba... Pues gracias a un estudio de su cadáver por parte de un grupo de investigadores se puede saber que se cayó del caballo cuando era un niño y se destrozó la cara, no hablaba bien ni podía montar bien tras el accidente”, describió Corral. “La novela histórica es un oxímoron (figura retórica de pensamiento que consiste en complementar una palabra con otra que tiene un significado contradictorio u opuesto). Por ejemplo, en poesía, el silencio sonoro. Novela histórica también lo es, sin embargo historia puede utilizarse como algo de verdad o ‘no me cuentes historias’, que equivaldría más a una mentira, por lo que todo es posible”, aseguró Corral. ¿Qué características debe cumplir una novela histórica? “Ha de estar ambientada en una época reconocible; tiene que ser verosímil (con personajes históricos o inventados) y debe estar captado y representado el espíritu de la época en todo el libro, que la reconstrucción sea adecuada a su tiempo”, según este experto. Rosa Pascual explicó que en las novelas de Corral tiene un gran protagonismo la mujer: “cultas, inteligentes, hermosas, empoderadas...”. El autor de más de 30 libros (y otros tantos ensayos) aseguró que en la Edad Media las mujeres tuvieron un poder extraordinario. “Castilla y León tuvo tres mujeres reinas ejercientes”, apuntó Corral que, tras hacer un repaso de varias figuras femeninas de la época, afirmó: “las mujeres ejercieron ese poder extraordinario o en primera fila o en la sombra”. autor de 35 ensayos como “Historia contada de Aragón”, “Breve historia de la Orden del Temple” o “Una historia de España”. Está considerado como el maestro de la novela histórica española contemporánea. En su trayectoria: “Juego de Tronos no es nada comparado con la violencia y las intrigas de la Castilla del S. XIV” La última novela del reputado medievalista y escritor José Luis Corral aborda los reinados de Alfonso XI el Justiciero y el de su hijo Pedro I de Castilla el Cruel. Tras la muerte de Fernando IV, cuando y hijo y heredero, Alfonso XI, tiene apenas un año, corren ríos de sangre por el reino de Castilla y León. Desde entonces, los nobles y algunos miembros de la propia Casa de Borgoña intentarán dividir el reino con ansias de poder. Sin embargo, una vez declarado mayor de edad con tan solo 14 años, agotado de los abusos de los poderosos, Alfonso asume el trono con la intención de fortalecer el poder real pese lo que pese y caiga quien caiga. Amores prohibidos, pactos envenenados, sed de justicia y hombres despiadados dan vida a esta narración fascinante. El autor habla, en esta novela, del siglo más sangriento y cruel de la historia de España. Corral es Premio de las Letras Aragonesas 2017, Aragonés del año 2015 y medalla de Plata en el XXXIV Festival Internacional de Cine y TV de Nueva York. Vuelve en esta obra a la Castilla del S. XIV con una bilogía que nos sumerge en los reinados más sangrientos: el de Alfonso XI El Justiciero, y Pedro I, El Cruel.