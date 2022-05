El pasado 26 de mayo tuvo lugar el debate organizado por Prensa Ibérica en colaboración con Bestinver sobre sobre la situación económica de los jóvenes y sus posibilidades de inversión. En este encuentro, moderado por la periodista Nekane Chamorro, se dieron cita Miguel Dolz, gestor y analista de Bestinver, Jesús David Moreno, profesor de Economía Financiera de la Universidad Carlos III de Madrid, Luis Garvia, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y María Romero Paniagua, socia directora de economía de AFI.

Una calidad de vida óptima

El ahorro y la inversión resultan claves para poder responder a retos futuros y poder garantizar un nivel de vida óptimo a corto, medio y largo plazo. Controlar el endeudamiento y el gasto o planificar el ahorro son algunas de las claves que para mantener unas finanzas saneadas y controladas. Pero los jóvenes parecen estar encontrando mayores dificultades y barreras para desarrollar sus proyectos personales. ¿En qué situación se encuentran los jóvenes españoles en temas de ahorro e inversión? Tal y como apunta Jesús David Moreno, “en España hemos visto que los incentivos fiscales al ahorro han desaparecido, se han recortado casi 1/7, yo creo que eso es un error, en España necesitamos incentivar a las personas a que ahorren y a que vayan depositando en su plan de pensiones”. Un reto sin lugar a duda importante para un sistema público de pensiones, como afirma Miguel Dolz, “es cierto que el sistema de pensiones español es increíblemente generoso, la duda que me surge cómo de sostenible es esa generosidad y en qué momento vamos a tener que cambiar el sistema”.

“Es verdad que el monto que puede invertir una persona de 25 años es muy inferior al que va a poder invertir con 45, pero el poder de ese interés compuesto empezando a invertir a los 25 ofrece una ventaja increíble” Miguel Dolz - Gestor y analista de Bestinver.

“Un joven se emancipa en España a los 28 años, la situación en el mercado de trabajo y la renta que son capaces de generar es sustancialmente menor al del resto de jóvenes europeos” señala María Romero. Por otro lado, los rápidos avances de las nuevas tecnologías hacen que la evolución económica y social cambie más drásticamente, “Internet ha provocado que cosas que antes sucedían en 20 o 30 años ahora sucedan en 1 o 2 años, tenemos que redefinir el ahorro, formar a nuestros jóvenes en el ahorro, sí, pero redefiniendo el concepto” confirma Luis Garvia.

Educación Financiera

Con mayor esperanza de vida, crece también la necesidad de prepararse para una jubilación mucho más longeva, la educación financiera se antoja esencial para los jóvenes, tal y como comenta María Romero: “La educación financiera es fundamental en especial en la gente joven y actualmente es insuficiente, y la prueba está en que riqueza financiera es tremendamente pequeña comparada con otros países”.

“Nuestros jóvenes están muy por delante, tienen mucha confianza en sí mismos y pasan de ser ese 30% de paro juvenil a gente muy preparada y perfectamente autónoma” Luis Garvia - Profesor de la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE)

Según destaca Miguel Dolz, a la sociedad hay que trasladarle educación financiera y concienciación, pero sobre todo información sobre el sistema. “Cada vez es más necesario enseñar a nuestros jóvenes a ahorrar y a no depender de las pensiones del estado. Ahorrar es sacrificar capacidad de consumo actual para tener capacidad de consumo futura, invertir es poner ese ahorro a trabajar, es algo potentísimo”. Hay ciertos comportamientos vinculados a una cuestión educacional, interiorizado en el conjunto de la sociedad, como señala Jesús David Moreno “en España se ahorra poco y se ahorra mal, deberíamos ahorrar cuando las cosas nos van bien, y usar ese ahorro cuando vienen los momentos bajos, en España se hace al contrario, cuando viene la crisis, ahorramos, generando contra ciclo y depresión”. “Hay que perder el miedo, tenemos mucho miedo al futuro, no saber qué va a pasar… la actitud es clave, es la que te lleva a formarte constantemente, los jóvenes tienen mucha confianza en sí mismos” concluye Luis Garvia.

“Los mejor posicionados son los jóvenes, son los más dispuestos al cambio, tienen toda una carrera profesional por delante y probablemente son los que mejor se adapten a la digitalización” María Romero Paniagua - Socia directora de Economía de AFI

Momento idóneo para el ahorro

La educación financiera es el abono perfecto para cultivar y poder recoger en un futuro, pero, ¿cuándo deben los jóvenes comenzar a pensar en el ahorro? “El mejor momento para empezar ahorrar era ayer, y el siguiente mejor es hoy, hay que empezar a ahorrar en cuanto se pueda, en los jóvenes hay que establecer el hábito de ahorro, que entiendan de su importancia, de la de invertir ese ahorro y, sobre todo, que no dejen de formarse” indica con claridad Miguel Dolz.

“Los jóvenes están en un momento en el que pueden asumir riesgos en las inversiones y eso es importante” Jesús David Moreno - Profesor de Economía Financiera de la Universidad Carlos III de Madrid

“El momento es ya, miga a miga se puede hacer un granero considerable, no hay esa cultura de carrera de fondo de ahorro previsional a largo plazo, pero se necesita un empujón, necesitamos incentivar a los jóvenes hacia el ahorro” confirma María Romero. “No puede ser que cuando los jóvenes tienen 25 años inviertan en un depósito o renta fija para no asumir riesgos y cuando llegan a los 50 años empiezan a enterarse de que existe la bolsa y puede ofrecer entre un 7% y un 8%” reclama Jesús David Moreno. “Si alguien es optimista y no tiene miedo, tengo maravillosas noticias: las oportunidades van a ir a más, si toma la decisión de invertir ahora en sí mismo, en su patrimonio, en aprender… su conocimiento y su dinero va a trabajar también para sí­­­­ mismo” cierra Luis Garvia.