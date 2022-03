La pedagoga viguesa Antía Cal, quien está considerada como la precursora de la escuela del siglo XXI en Galicia tras haber revolucionado la docencia en los años 60, ha fallecido esta mañana en Vigo a sus 98 años de edad. Antía Cal nació en La Habana el 18 de abril en 1923, fruto de la emigración cubana, y llegó a Galicia con nueve años de edad para afincarse en la ciudad olívica y estudiar comercio, siguiendo la voluntad de su padre. Sin embargo, al finalizar la Guerra, Cal también cursó Magisterio para continuar después con Filosofía y Letras en la Universidad de Santiago de Compostela, especializándose en geografía y pedagogía.

Años más tarde, fue un14 de septiembre de 1961 cuando Antía Cal abría en la calle Pizarro las puertas de un colegio que no solo fue pionero en Vigo y en Galicia por su innovadora concepción pedagógica (escuela laica, mixta, igualitaria y abierta) sino por su carácter bilingüe, trilingüe en la práctica. El Rosalía fue en Galicia un foco de irradiación progresista de las nuevas tendencias pedagógicas, ya que por primera vez, y en pleno franquismo, las lenguas vehiculares que se adoptaban en un colegio gallego eran el castellano y el inglés, junto con el gallego, que estuvo presente de forma viva fuera de las clases desde el principio pero no de modo oficial porque entonces no era posible.