Con motivo del Día Mundial de la Concienciación del autismo, el próximo 2 de abril, la Federación Autismo Galicia (FAG) organiza la campaña“Unha feliz viaxe pola vida”, que pone el foco en los derechos de las personas con trastorno do espectro do autismo (TEA) y sus familias a tener una vida feliz. Como parte del acto, que se desarrollará de 11.30 a 13.30 horas en modalidade en ‘streaming’, Cipriano Luis Jiménez, miembro asesor de la FAG hablará de los “25 años de la revista ‘Maremágnum”: coñecemento e coidados do autismo” y se celebrarán unos diálogos dedicados al autismo. Las inscripciones pueden hacerse a través de la web de la FAG.