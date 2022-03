Un total de 162.458 gallegos han renunciado a vacunarse contra el COVID, según los datos del Ministerio de Sanidad. Esta cifra evidencia que el 6,16% de la población de cinco o más años que tendría que vacunarse no lo ha hecho a pesar de las distintas oportunidades dadas en los últimos quince meses.

Esta amplia cobertura lograda es la causa de que el Sergas haya decidido cerrar poco a poco los vacunódromos, quedando solo los del área sanitaria de O Salnés y Pontevedra activos, aunque echarán el cerrojo el próximo lunes.

De los más de 162.000 gallegos que no han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID, los mayores de doce años suponen 115.484, el 4,70% de este segmento poblacional.

Es decir, se ha vacunado el 95,3%, lo que sitúa a Galicia en el podio de comunidades con mayor cobertura en esta franja de edad, empatada con el País Vasco y superada por La Rioja (95,5%) y Extremadura (95,8%).

Lo que llama la atención, sin embargo, es el porcentaje elevado de niños de cinco a doce años que no han recibido ninguna dosis hasta ahora. Según el último informe de Sanidad, con datos del 27 de diciembre a 10 de marzo, 46.974 pequeños en esa franja no ha sido vacunado contra el coronavirus. Suponen el 26,45%.

Manuel Sampedro, delegado en Galicia de Sepeap, Sociedad Española de Pediatría, no oculta su extrañeza por el elevado porcentaje. Otros colegas suyos también se asombran.

Relajación con pequeños

“El 26% de niños de cinco a doce años sin vacunar es una cifra bastante alta y no sé cuál puede ser la razón”, señala. “Supongo –añade– que los padres no quieren, que piensan que no es necesario. Es posible que se relajen porque no hay casos graves entre niños”.

Sampedro reconoce que “los padres han sido más reticentes con los niños por ser estos más asintomáticos, aunque también puede ser que les tengan miedo a la vacuna, lo que me llama la atención porque no se corresponde con el resto de vacunas donde Galicia presenta la tasa más alta o de las más altas de España”.

Un padre, que prefiere guardar el anonimato y que ha renunciado a vacunar a su hija –estudiante de quinto de Primaria en un colegio vigués– explica que él mismo no accedió ni a recibir la segunda dosis ni a que su hija se vacunase por recelo ante los posibles efectos adversos que “se produzcan en un futuro” y que “ahora no conoceríamos”.

Independientemente de que la cobertura de la vacunación aumente con los últimos rezagados en las próximas semanas, desde ayer lunes, la Xunta inició el cierre progresivo de los grandes recintos de vacunación.

Hasta el próximo lunes, solo permanecerán con actividad los dos situados en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, donde se continuará vacunando en el Edificio Administrativo de la Xunta de Pontevedra y en el Fexdega de Vilagarcía de Arousa.

La administración de las vacunas en las otras seis áreas sanitarias, por su parte, se realizará en los hospitales públicos del Servizo Galego de Saúde.

Con todo, indican desde Europa Press, no se retirará, por el momento, el mobiliario de los grandes recintos, “ante la posibilidad de que el Ministerio de Sanidad dé luz verde a administrar una tercera dosis a la población con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años”.

En caso de aprobarse esta tercera dosis pediátrica, señalan, podrían habilitarse de nuevo los recintos de vacunación durante “el número de jornadas que fuesen precisas” para recuperar los vacunódromos, siempre a disposición del Sergas según la situación epidemiológica.