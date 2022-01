Historias integradoras de papel y celuloide

Valentina es una niña muy especial. Quiere ser trapecista. Y como una trapecista, su creadora, Chelo Loureiro, se ha lanzado a la dirección para dar vida a esta niña de pelo rojo y ojos almendrados que, a diferencia de los otros niños, tiene un cromosoma 21 de más.

“Todos los niños son especiales y que lo único que quieren es ser tratados por igual, respetando las diferencias” Chelo Loureiro - Productora, directora de “Valentina”

Pero Loureiro no se ha lanzado sin red. Como fundadora y directora de Ábano Producións, productora especializada en cine de animación, ha hecho posible proyectos como “De profundis” (2006), “La flor más grande del mundo” (2007), “La tropa de trapo” (2010), “Decorado” (2016), Homomaquia” (2019) y “Carne” (2020), que suman numerosas nominaciones y premios, incluido un Goya al mejor cortometraje por “Decorado”.

“Llevaba muchos años buscando un protagonista con una discapacidad, pero que esta no fuese el ‘leitmotiv’ de la película, sino que ese protagonista viviese una historia como pudiese vivir cualquier otro niño, aunque, lógicamente, esa discapacidad tuviera presencia. Sin embargo, no me llegaba nada que me gustase porque creo que es muy difícil escribir sobre algo que no se ha vivido, sobre todo cuando son temas delicados, por lo que al final decidí hacerlo yo”, explica Chelo Loureiro.

Ella lo vivió con una hermana, quien, por su discapacidad física, recibía un trato distinto a las demás. “La infantilizaban siempre. Le hacían preguntas que a mí, siendo más pequeña, no me hacían. Esto era algo que no podía comprender porque para mí ella era una hermana más. Solo cuando eres adulto te das cuenta de que por falta de preparación e incluso por pudor hay personas que son incapaces de hablar con una persona con discapacidad, lo cual es un daño añadido”, comenta.

Con la intención de romper con los prejuicios nace “Valentina”, un musical de animación en 3D con el que Loureiro se estrena no solo como directora, sino también como guionista.

El largometraje es el primer proyecto de animación que en España tiene a una persona con discapacidad como protagonista. Estrenado el pasado diciembre, está nominado a un Goya a la mejor película de animación y a la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos. Asimismo, acaba de ser seleccionado para competir en el festival Animac de Lleida.

Con banda sonora de Nani García y con un tema de Emilio Aragón, este musical de integración narra la epopeya de Valentina, una niña que sueña con ser trapecista y que cree que por tener síndrome de Down no podrá conseguirlo, pero su abuela, compañera de juegos, aprendizajes y canciones le asegura que, si las orugas consiguen convertirse en mariposas, nada es imposible.

“La película intenta transmitir que todos los niños son especiales y que lo único que quieren es ser tratados por igual, respetando las diferencias. Ningún niño debería ser tratado de forma distinta por su condición, raza, tener un trastorno o una discapacidad, o cualquier otra cosa”, afirma.

Pero para ello, primero hay que darles visibilidad y a este respecto Loureiro asegura que a las personas con discapacidad les sucede lo mismo que a las mujeres en el audiovisual: están infrarrepresentadas y su imagen no corresponde a la realidad. Un análisis de 49 películas y 51 temporadas de 49 series de ficción de 2020 realizado por el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales (ODA) revela que solo el 2,4% de los personajes de series y el 2,1% de películas representan a personas con discapacidad, cuando estas suponen cerca del 10% de la población española. Además, la mayor parte de estos personajes son secundarios, no están protagonizados por personas con discapacidad y en la mayor parte de los casos están llenos de estereotipos.

Las dos actrices que interpretan a Valentina –Lucía Senen en la versión en gallego y Josephine Lockhart, Pepa, en castellano– tienen síndrome de Down y el personaje solo está doblado en la parte musical por la pequeña Alicia Rábade, ya que ni Lucía ni Pepa cantan. “Una película de inclusión no puede excluir. Además, Lucía y Pepa, con toda su frescura, otorgan verdad a la cinta”, comenta. Comparten cartel con ellas, Andrés Suárez, Uxía, María Manuela y Coke Couto.

“Hay muchos niños que sufren un dolor insoportable porque sienten que no encajan. Yo veo mucho odio hacia la diversidad de género y tenemos que romper con esto” Alba Alonso - Educadora, escritora, autora de “Y tú, ¿quién eres?

En papel, y de la mano de la educadora Alba Alonso, transita Andreas, el protagonista del tercer cuento de la fundadora del blog Realkiddys, y que será presentado en febrero.

En “Y tú, ¿quién eres?” –“E ti, quen vés sendo?” en gallego–, Andreas muestra su entorno y enseña qué es eso de ser no binario a través de sus peripecias, porque este pequeño de ocho años–o ‘pequeñe’, empleando el lenguaje inclusivo que utiliza este cuento– vive ciertas situaciones incómodas que, según esta educadora, ocurren cuando alguien no encaja bajo las etiquetas de niño o niña. “Tenemos la manía de dividir todo en dos: niño o niña, rosa o azul, te gusta el fútbol o el ballet... Es todo muy binario, pero hay más opciones y eso es lo que le sucede a Andreas, que no encaja ni en la etiqueta de niño ni en la de niña y siente que hay más de dos versiones en el mundo”, afirma Alonso.

Ilustrada por Marcos Vigo, esta historia pretende fomentar el respeto a la diversidad y mostrar que la diferencia es “enriquecedora y bella”. “Creo que incluso si no lo entiendes o no lo compartes,el respeto y la empatía son fundamentales, sobre todo cuando hablamos de infancia para evitar que los sufran porque los adultos tienen unas herramientas que ellos no tienen”, asegura Alonso, que ya trató el tema de la identidad de género en su anterior libro, “Carla no es Carla, sino Carlos” –“Uxía non é Uxía, senón Uxío”, en su versión en gallego –, que narra el día a día de un niño trans con su familia y en el colegio.

Recuerda Alonso que la tolerancia y el respeto hacia lo diferente son los pilares para erradicar problemas como el acoso escolar, en cuya lucha ha de involucrarse toda la sociedad, desde las familias a los centros educativos, medios de comunicación y Administración pública, y para lo cual es vital también dar visibilidad a la diversidad de identidad de género. .“Hay muchos niños que sufren un dolor insoportable y que protagonizan tentativas de suicidio porque sienten que no encajan y porque no son respetados. Yo veo mucho odio hacia la diversidad y tenemos que romper con esto”, afirma Alonso, para quien los mayores prejuicios los tienen los adultos.

“Los niños lo viven con más naturalidad, sobre todo si son pequeños. Pero según creces, entre la sociedad y nuestro cerebro, al que le encanta categorizar, todo lo que venga a romper esto es difícil de asimilar”, asegura.

Valentina, Andreas, Carlos y Uxío no sueñan con príncipes ni princesas, sino con una sociedad integradora donde la diferencia sea un valor añadido.