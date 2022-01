Los sanitarios también necesitan gestionar la ansiedad

Cansancio tras casi dos años en primera línea. Desgaste profesional. Y personal. Sentimientos de impotencia, dificultad para gestionar el estrés, fatiga por compasión, distrés moral... Los efectos de la pandemia son numerosos y todavía no los conocemos todos. La salud mental se ha situado en los últimos meses como uno de los pilares más debilitados, con consultas desbordadas en todas las edades, además, desde niños y adolescentes, hasta mayores. Y este tsunami alcanza también a los propios profesionales sanitarios, superados tras una larga temporada (desde la explosión de la pandemia) difícil de sobrellevar. Tanto que algunos acuden al servicio de apoyo del Sergas, con expertos en psicología, psiquiatría y otras especialidades, para resolver dudas relacionadas con la gestión del estrés, la ansiedad, el autocuidado, la planificación de recursos humanos o la gestión emocional y de equipos.

“Notamos que era necesario dar un paso, ayudarles, habilitar un servicio de acompañamiento psicológico, de ayuda al cuidado mutuo, al autocuidado.... Todos esos factores que afectaron a la población en general se manifestaron también, con mayor incidencia, en la sanidad. Y los propios profesionales pedían apoyo. Por eso elaboramos el plan de intervención psicosocial de atención a nuestro personal”, expresa Nuria de Castro, jefa del Servicio Central de Prevención de Riesgos Laborales (Dirección xeral de Recursos Humanos del Sergas). Este plan nació el año pasado, con intervenciones y conferencias.

Los propios profesionales de la sanidad nos pedían ayuda y apoyo

Una de las acciones fue “Cuídate para cuidar”. “Es para profesionales que necesitan acompañamiento psicológico. A veces se resolvía con una llamada, a veces a nivel telemático o incluso presencial en los centros. En cada área sanitaria se habilitó un psicólogo clínico y un psiquiatra de referencia para este programa. Hasta la fecha ha tenido 280 intervenciones. En este caso la demanda no ha sido elevada porque muchas veces el personal de la salud está tan volcado en ayudar que les cuesta pedir ayuda para sí mismos”, cuenta De Castro.

Funcionó mejor, según sus palabras y con cierta perspectiva de un plan que se inició el año pasado y que continuará este, han sido las conferencias. “Un ciclo de conferencias sobre bienestar, sobre el autocuidado emocional. Fueron 12, una al mes, con la colaboración del Colegio Oficial de Psicología de Galicia, con talleres de autocuidado compasivo y la intervención de profesionales como Alejandra Vallejo Nájera o Rafael Santandreu. Eran charlas online para ver en directo o después en la red, de hecho están en la plataforma Mestre. Suman más de 37.000 visualizaciones y los profesionales que quieran verlas pueden hacerlo en el momento que puedan”, comenta Nuria de Castro.

Las UCI como zona cero de la pandemia también han dejado lecciones. “A finales del año pasado hicimos un programa de equipos saludables, con el personal de unidades de críticos. Lo hicimos en las gerencias de Lugo y Ferrol, participaron 75 profesionales (el 50% de la plantilla). Ha tenido buena acogida y nuestro propósito es continuar con las demás gerencias”, comenta De Castro. ¿Qué se aprende en este programa? “Definir los aprendizajes de la pandemia y ver cómo se pueden implementar de cara al futuro, en gestión de equipos: puntos fuertes, débiles, incidencias... La pandemia ha dejado formas de trabajar distintas que pueden ayudar a optimizar”, explica.

Otras acciones del plan de intervención se centraron en canalizar los agradecimientos de la sociedad y hacérselos llegar a los profesionales: desde urnas en centros de salud y puntos de vacunación, hasta paneles expositores, así como los dibujos de los niños y niñas.

“Se les ha pedido un esfuerzo añadido y han ido más allá del deber” Nuria de Castro - Jefa del Servicio Central de Prevención de Riesgos Laborales (Sanidade)

En 2021 el Sergas estrenó un plan de intervención psicosocial para los profesionales de la salud que continúa este año. Nuria de Castro, una de las artífices, explica algunos detalles.

–A estas alturas los profesionales del Sergas están agotados. ¿Qué notan ustedes?

–Evidentemente la pandemia ha sido un golpe para todos. Digamos que el personal de la sanidad no solo ha tenido los efectos propios que hemos sufrido todos como ciudadanos, como población, ese miedo, esa incertidumbre, la propia, la de tus familiares, seres queridos... Además, ellos están ahí en esa primera línea, expuestos a la COVID de una manera mucho más directa.

–Y siguen...

–Se les ha pedido un esfuerzo añadido y han ido, en ocasiones, más allá del deber. Porque ellos entienden así su profesión, su vocación, y lo han dado todo: gente de urgencias, de UCI, de Primaria... han trabajado muchísimo. Sabíamos que todo ese esfuerzo sostenido en el tiempo podía traer problemas. Notamos cansancio, preocupación, demanda de ayuda, por eso intentamos poner los recursos elaborando el plan de intervención psicosocial ya el año pasado.

–¿Con qué objetivo?

–Intentar dar respuesta a los profesionales, a los que ya pudiesen estar teniendo más ansiedad. También para gestión del miedo y de la incertidumbre, que pudiesen tener un recurso interno que fuese ágil. De ahí la acción “Cuídate para cuidar”, con cerca de 300 intervenciones (desde llamadas a consultas telemáticas y también presenciales en caso de necesitarlo).

–El descanso y el refuerzo ante el agotamiento es muy importante. ¿Se plantean acciones en esta línea?

–La gestión del personal es complicada. En momentos de crisis sanitaria es muy difícil. Los recursos son los que son; en las listas de contratación no tenías de dónde tirar... La realidad fue esa, no la podemos obviar. Por eso digo que han ido más allá del deber. En verdad lo pienso. Pero ya no es solo descansar, que es fundamental. Y el cansancio está ahí. A veces, en situaciones como esta, intentas descansar y te llevas el trabajo a casa. Por eso intentamos establecer estas herramientas para intentar sacar el máximo partido en una situación compleja. Espero que este año las cosas se vayan reconduciendo y solo toque ir a mejor.

–¿Este año va a haber más conferencias?

–El personal puede acceder a las conferencias del año pasado en la plataforma Mestre. Este año vamos a ofrecer cuatro conferencias con contenidos formativos. Se van a certificar en horas. Será una modalidad en la que ellos deberán automatricularse para tener acceso a todos los contenidos y cursos. Los cursos serán sobre gestión de crisis y conflictos, resiliencia y felicidad, habilidades y actitudes en equipos saludables y autocuidado emocional. Empezaremos a final de mes.

–¿Hubo mucho ‘feedback’ de la ciudadanía a los sanitarios?

–Está demostrado que el apoyo social amortigua el estrés. Igual que pasó con los aplausos en su día, queríamos que la ciudadanía enviara mensajes a los sanitarios. En las urnas recibimos más de 4.200 agradecimientos, en los expositores más de 14.300 y unos 250 dibujos de niños.