Test de antígenos: entre 3 y 10 euros

Los diferentes precios de los test de antígenos en función del tipo de test, la oficina de farmacia y el lugar (geográfico) en el que se compren sorprende bastante a los usuarios y durante estos días de vacaciones de Navidad, en los que se han adquirido test de forma masiva debido a la situación actual con elevado número de contagios y contactos, ha sido tema de conversación recurrente. En la comunidad gallega los costes de los test oscilan entre los 3 y los 10 euros. Estas diferencias se explican porque es mercado libre, no hay un precio fijo estipulado. El Gobierno no estableció el coste de los mismos al tratarse de un producto sanitario (no de un medicamento).

Ahora más que nunca, los test de antígenos funcionan En una misma ciudad, fuentes consultadas que realizaron compras de test de antígenos en farmacia explican que les costó 5,50, otros 5,90 y otras fuentes más de 7 euros. En otra urbe gallega el precio osciló entre 5,90 y 9,60. Boticas consultadas en varios puntos de la comunidad gallega manejan mayoritariamente un coste de entre 5 y 8 euros. Según una encuesta realizada por la Asociación de Consumidores Facua a 150 farmacias del territorio nacional, los precios varían hasta un 102% entre los distintos establecimientos. “Se venden por importes que oscilan entre 4,95 y 10 euros”, indican en este caso. Instituciones como el Colegio General de Enfermería pide establecer un coste máximo. La sexta ola impacta en las estadísticas por los positivos en los autotest de farmacia En Francia, por ejemplo, hay un precio regulado de 5,20 euros. En Bélgica cuestan entre 7 y 8 euros. En Alemania, donde también se venden en los supermercados, entre 5 y 10 euros. En Reino Unido se dispensan gratis: pueden pedirse por internet y el Gobierno británico los envía a casa gratis. En Dinamarca también se pueden hacer test gratis todos los días. Estas variaciones de los costes por países también llama la atención y en España hay varias peticiones para que se baje el coste de los test e incluso para que se faciliten gratuitamente a los ciudadanos que los necesiten. En cuanto al abastecimiento, en estos momentos la mayoría de farmacias consultadas sí disponen de test de antígenos (hace unos días era muy difícil encontrar boticas con stock, lo que provocó que muchos gallegos se desplazaran a Portugal para adquirir estas pruebas). Algunas de las farmacias gallegas consultadas indican, no obstante, que no tienen ninguno y otras “unos pocos”, apuntan; un panorama todavía desigual en cuanto a distribución y número de unidades. “El suministro en farmacias está mejor que hace unos días, salvo algún problema puntual” Santiago Leyes - Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense Santiago Leyes, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense, explica que son “autotest”, que pueden hacerse los usuarios en su domicilio, y son de dos tipos: “test de antígeno nasal y en saliva”. “Los precios son libres, no hay un precio fijo. Todos los test que se venden en las farmacias están autorizados por la Agencia Española del Medicamento. Y todos ellos son válidos”, apunta el portavoz de los farmacéuticos de Ourense, que deja claro que al haber libertad de precios pueden existir estas oscilaciones. "Todos son válidos siempre que estén dentro del canal de venta de la oficina de farmacia, el único canal legal" ¿Puede haber diferencias de calidad entre ellos debido a las diferencias de precio? Leyes expresa que todos los que se venden han pasado los controles necesarios; este es el principal aval en un producto de este tipo para saber que tienen la calidad necesaria. “Puede haber alguna diferencia cualitativa entre ellos pero todos son válidos siempre que estén dentro del canal de venta de la oficina de farmacia, el único canal legal. Las diferencias de precio suelen venir por diferentes condiciones de compra que se pueden dar”, describe Santiago. En cuanto al abastecimiento, Leyes apunta que ahora “está mejor” que hace unos días. “Puede haber algún problema puntual pero de forma general las farmacias deberían tener test en estos momentos”, afirma. "Son un prediagnóstico, que se confirmaría siempre con una PCR posterior" En cuanto a si pueden dar un falso negativo, Leyes indica que tienen unos criterios de efectividad. “Suelen tener más fiabilidad, por decirlo de algún modo, cuando el usuario tiene síntomas. Nosotros los utilizamos para cribar. Son un prediagnóstico, que se confirmaría siempre con una PCR posterior. El objetivo de estos test es cribar a los positivos. En caso de que un resultado salga negativo hay que tener en cuenta que somos ‘presuntamente negativos’. Quiere esto decir que tengo que mantener las medidas, como la mascarilla. El negativo no es barra libre, no podemos confiarnos e ir al ocio nocturno y a la hostelería con la mente pensando que somos negativos. ¿Qué ocurre? Que si da positivo hemos conseguido localizar y confinar un caso a partir de un test rápido”, argumenta Leyes. “Si da positivo es muy fiable; indica infección activa” África González “El test de antígenos, si es positivo, es muy fiable e indica infección activa. El problema es que solo es positivo para una ventana de días muy corta y con una determinada carga viral”, explica África González, catedrática en Inmunología del Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) de la Universidade de Vigo. “Es cierto que un test puede dar negativo y que estemos contagiados pero la carga viral sería pequeña” Según explica esta especialista en vacunas sí es posible que salga resultado negativo y, sin embargo, estar ya contagiados de coronavirus: “es cierto que un test puede dar negativo y que estemos contagiados pero la carga viral sería pequeña”. “Debemos, por tanto, mantener las medidas de seguridad, aunque si somos negativos en el test de antígeno el mismo día que nos lo hacemos las posibilidades de contagiar son mucho menores”, explica África González. “Puede darse un falso negativo en fases muy iniciales” Federico Martinón “Los test de antígenos son fantásticos y tremendamente útiles siempre que se apliquen de la manera adecuada y en el contexto adecuado, como cualquier otra prueba diagnóstica. Ninguna es infalible. Depende de las características de la prueba, del fabricante, del contexto epidemiológico, toma de la muestra y si se aplica a la persona y en el contexto adecuado”, indica Federico Martinón, jefe de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) y experto en vacunas. “Si da positivo te indica, con mucha seguridad, que esa persona está infectada y puede infectar a otros" “Si da positivo te indica, con mucha seguridad, que esa persona está infectada y puede infectar a otros. Es decir, que tiene virus vivo. Cuando tienes una PCR positiva puedes estar infectado y que ya esté solucionándose la infección, o infectado y que todavía haya virus vivo y puedes infectar a otros. La PCR no diferencia entre virus vivos y virus muertos: la prueba de antígenos solo es positiva si hay virus vivos”, añade. “La PCR tiene un rango más amplio. Puede seguir siendo positiva una vez superada la infección, algo que con antígenos no ocurriría”, describe. La prueba antigénica negativa significa que ya has resuelto la infección. Pero en las fases muy iniciales (periodo de incubación) puedes tener un falso negativo, explica este experto. “En una persona asintomática y con una prueba antigénica positiva, podemos estar seguros de que está infectada… Ninguna prueba, ninguna es infalible, ni la del embarazo”, expresa Martinón. Resumiendo, según sus palabras, la de antígenos “es más fácil, más accesible, en un contexto no profesional, más barata y te permite en un tiempo muy corto determinar si esa persona tiene una infección activa”. En cuanto a la importancia de los test: “No solo es el valor aislado, sino la repetición. Si tú tienes una prueba antigénica negativa y estás en incubación, la pérdida o la falta de sensibilidad se puede corregir si se hace con más frecuencia, si la repites en 24 o 48 horas”. “La PCR es mucho más sensible, más cara y en el contexto actual tomar decisiones basadas en la PCR para determinación de aislamientos o cuarentenas es prácticamente inviable. En este contexto de la pandemia en el que estamos, sería muy caro y no es fácil la interpretación de los resultados si no es por expertos”, expresa Martinón, jefe de Pediatría del CHUS e investigador clínico.