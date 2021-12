No lo dudó, cogió su equipaje y un apartahotel en Madrid que le sirve para dormir, desayunar y en ocasiones incluso cenar. Sin embargo, para Alfonso, los continuos traslados entre las dos ciudades han sido, hasta ahora, un sumidero de pérdida de tiempo y algunas complicaciones logísticas.

Con la apertura del nuevo tramo de Alta Velocidad, Alfonso prevé una mejor sustancial no sólo en su calidad de vida sino en la de su familia. Para Alfonso este hecho era más que necesario: “creo que se trata de un hecho muy relevante para mí en concreto porque cada viaje me ahorrará más de una hora de trayecto, pero también para las relaciones comerciales entre comunidades”. Y es que acercar territorios es acercar familias, ilusiones, vida. La línea de Alta Velocidad a Galicia no es sólo la tunelación de 50 trayectos, la construcción de 79 viaductos… sino el hecho real de que los 465 kilómetros que separan Madrid de Orense se hacen a 300 kilómetros por hora. Un hito que incrementará el número de viajeros en las líneas de tren y mejorará los negocios, el turismo y la economía gallega.

Un reto histórico

En el siglo XIX se construyen las primeras líneas ferroviarias de España, convirtiéndose en el principal dinamizador económico y social del país. La conexión ferroviaria entre el centro peninsular y Galicia no tenía relación directa, debía pasar por Palencia y León. Para evitar ese rodeo, se diseñó hace cien años la construcción de una línea directa y atravesar un camino más corto por el macizo central orensano. Esta obra se demoró hasta inaugurarse entre 1952 y 1958 y superó innumerables desafíos por el terreno hostil al que se enfrentaban, costando muchas vidas de trabajadores. A cambio, dejó impresionantes viaductos y 182 túneles de excepcionales dimensiones que surcaban 77 kilómetros bajo tierra.

En 2019, el tráfico de viajeros en la estación de Orense rondaba los 8 millones, y con la apertura del nuevo tramo, se prevé que la cifra pueda superar los 9,5 millones.

Camino de Santiago

La mejora de las infraestructuras hará posible que los peregrinos puedan elegir con más facilidad los lugares por los que comenzar las rutas del Camino de Santiago aprovechando que 2022 será Año Xacobeo. A tal efecto, se han habilitado dos tramos:

Subtramo de Lalín. Falso túnel de Bendoiro. El paso de peregrinos ascendía a la bóveda del túnel para luego bajar nuevamente.

Vía de la Plata al paso por Ourense. Cruza muy cerca de la estación de tren. Acceso ala catedral, termas o puente romano del Miño.

Al ser un bien de interés cultural, se ha procedido a la recuperación de las vías empedradas: reacondicionando el paso de peregrinos así como el de 11 cruces.