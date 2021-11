“Dentro de unos años, las empresas y administraciones públicas que necesiten servicios de ciberseguridad no van a encontrarlos. En el futuro tendremos problemas para ayudar a las empresas locales a protegerse. No va a haber profesionales suficientes, porque se habrán ido fuera de España y no hay una solución rápida”. Es el dibujo poco alentador que hizo el CEO de la empresa Tarlogic, Andrés Tarascó tras aplaudir la formación con la que salen los alumnos del Máster de Ciberseguridad en Galicia. El problema es que “no son suficientes para cubrir la demanda de servicios profesionales”, expresó. Por eso, las empresas ya se fijan en los conocimientos y las destrezas del empleado (el trabajo es un acelerador de su formación) para los “fichajes”. “Con la lucha de talento global, todos nos peleamos por tener los mejores profesionales. El problema es que otro tipo de mercados como EE UU están dispuestos a pagar mucho más de lo que se paga en España por estos servicios y también por desarrollos”, explicó Andrés Tarascó. “También es complicado encontrar perfiles senior dispuestos a venir a una empresa española… Así que aquí estamos intentando adaptarnos a los salarios europeos”, reconoce. Es decir, competir a nivel de retribuciones.

Para el director de Seguridad e Gradiant, Juan González: “el problema de retención y captación de talento es un problema grave a día de hoy y está identificado dentro de las estrategias de actuación a nivel estatal. Hay un Foro Nacional de ciberseguridad [donde está Gradiant] y se trata de sensibilizar en Secundaria sobre esas salidas laborales en ciberseguridad”, alega el experto. (De hecho, hoy precisamente, Juan González da un curso en el Colegio Alba de Vigo a alumnos de 4º de ESO sobre ciberseguridad). Desde Gradiant coincide en que “es un problema grave en las empresas porque el mercado de la ciberseguridad en cuando a empleabilidad se ha convertido en un mercado global”. ¿Qué ocurrió con la pandemia? “Desde que se normalizó la situación de teletrabajo, ya hay gente teletrabajando desde Galicia para empresas gallegas. Y el salto a teletrabajar para empresas de EE UU o Europa es muy bajo y representa un problema grave”, comenta. “Tras conseguir generar ese talento y cuando esas personas están en el mejor momento para contribuir, todo su potencial se van a la ciberseguridad para otros países…”, lamenta. Se plantean incentivos de diverso tipo: desde teletrabajo a jornada reducida. También hay un mercado de innovación en el sector que está en crecimiento. En ese contexto, los participantes coinciden en los esfuerzos que se hacen desde Galicia. Desde Amtega, Gustavo Herva coincide: “Ese futuro que anticipamos es una realidad que yo cada día veo más cerca y nos afecta mucho. Desde la administración también lo sufrimos: no es solo la dificultad de captar talento; si no de retenerlo”, resume. Por su parte, Ana Fernández demanda que la formación en ciberseguridad se extienda a toda la sociedad. “Parece difícil de creer que, con la cantidad de información que hay sobre la demanda de profesionales de ciberseguridad, no exista más demanda de formación, porque en cuanto salen del Máster, pasan al mundo laboral”, asegura. Un 42% de empresas TIC demanda ya especialistas en ciberseguridad Las tecnologías disruptivas están generando demandas de nuevos perfiles profesionales. La gestión de datos y la ciberseguridad están a la cabeza de la demanda empresarial en el ámbito tecnológico. Un 47,2% de las empresas TIC de Galicia demanda perfiles relacionados con Big Data y un 42,5% de las que tienen líneas de negocio en el ámbito de la ciberseguridad demanda perfiles especializados en esta materia. Además, un 41% de las empresas que se dedican a las tecnologías verdes busca profesionales STEM especializados para avanzar en soluciones que contribuyan a la transición a fuentes de energías renovables, limpias, seguras y eficientes. En cuanto a los perfiles digitales con los que ya cuentan las empresas del sector, el 14,4% tiene en plantilla a expertos en servicios en la nube (Cloud); un 13,2% cuenta con profesionales vinculados a la gestión de Big Data; una de cada diez empresas TIC de Galicia cuenta con perfiles STEM en las áreas de ciberseguridad Internet de las cosas (IoT), la Industria 4.0 y la Automatización; y el 6,6% cuenta con perfiles STEM en tecnologías ambientales y la eficiencia energética.