El COVID congela la actividad en Rusia

Días atrás, Putin anunciaba solemnemente a través de la televisión que los rusos tendrían una semana de vacaciones pagadas para frenar el ascenso de casos positivos por COVID-19.

María Rodríguez, presentadora del canal internacional de noticias RT en español, recuerda que un descanso remunerado ya había acontecido “en el anterior confinamiento”.

No obstante, la periodista gallega teme que “si las cifras no mejoran, estará todo cerrado. Teniendo en cuenta que aquí las temperaturas ya han bajado, no es plato de buen gusto para nadie no tener nada que hacer en invierno. Volvemos para atrás cuando estamos ya todos agotados porque es inviable estar 24 horas en alerta tanto tiempo”.

Con menos pesar lo vive el empresario gallego Vicente Caseiro Diéguez quien asegura no estar preocupado “en absoluto. Tengo unos conocidos aquí, en San Petersburgo que son médicos. Uno es director de un consorcio hospitalario y me cuenta que aquí en los hospitales no tienen las cifras de pacientes en cuidados intensivos que había hace un año cuando estaba saturado. Yo no vivo la negatividad de la situación que sí percibe mi madre de 84 años, que es gallega, y que me llama asustada ante lo que ha oído en la radio o televisión”.

Caseiro Diéguez –presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Rusia y caballero de la Orden de Santiago– aprovecha para indicar que no es cierto que en Rusia esté vacunado solo el 31% de la población. “No es verdad, estamos casi en el 50%”, matiza. “Yo –explica– vivo en San Petersburgo, una ciudad que tiene oficialmente casi ocho millones de habitantes pero viven en ella aproximadamente once. Aquí, llevamos todo el año con todo abierto. En febrero le envié una foto a unos amigos de España en un estadio, éramos 37.000 espectadores”.

Según informaba ayer el periódico “The Moscow Times”, Rusia anotaba ayer un nuevo récord con 35.660 nuevos casos de COVID (en una sola jornada). Desde que se inició la pandemia, se han acumulado 8,2 millones de infectados y 230.600 fallecimientos a causa del coronavirus.

Diferentes medios en España hablan de una oposición considerable allí a la vacunación contra el COVID. “No es un debate –responde María Rodríguez– que me encuentre en la calle constantemente como en España. Según muchos de ellos el COVID es ficción. Y así se puede ver cuando viajas en el metro por ejemplo. Es quizás el sitio de mayor posibilidad de contagio y ni un 50 por ciento lleva mascarilla”. La informadora resume: “Cada uno hace lo que quiere”.

Mucha gente sin mascarilla

Vicente Caseiro comparte esta última visión: “Yo he ido a trabajar hoy –por el viernes– como un día normal. Me puse la mascarilla para entrar en la oficina pero hay mucha gente que no se la pone. No es obligatorio. Hay libertad de hacer cada uno lo que quiera”, señala.

La comunicadora gallega María Rodríguez Abalde –que vive en Moscú– recuerda que siendo “Rusia el primer país que registró una vacuna (anti-COVID) debería haber sido el primero en ponerle freno a la pandemia definitivamente. Además Rusia fue el primer país en tomar medidas serias por su frontera con China. Fue el primero en suspender vuelos con ese país y fuimos los primeros en hablar en las noticias en serio de lo que se avecinaba”.

A pesar de esa premura para ponerse en alerta, añade que no obstante, desde la entrada de la variante delta “todo se volvió a descontrolar y sin medidas, que ahora llegan a la desesperada” batiendo records desde marzo de 2020 con más de mil muertos al día y más de 35.000 contagios.

“Sinceramente –reconoce– no tengo nada que achacar a la toma de decisiones del gobierno. Hemos pasado por controles extensos tipo dobles PCRs para ir a trabajar, QR para moverse o controles personales severos en caso de contagio para comprobar que estabas confinado. Sí tengo bastante que valorar sobre la falta de responsabilidad individual”.

María Martínez: “No es cierto que la Sputnik no sea efectiva; lo he comprobado en mí misma”

A la hora de reflexionar sobre qué ha causado el incremento de casos COVID en Rusia, además de la negativa de una porción importante de la población a vacunarse; de la renuncia de un porcentaje también importante a usar la mascarilla en sitios cerrados y sin mantener la distancia y la posibilidad de una nueva variante más peleona, figura también el ‘rumor’ de que la vacuna rusa no sea eficaz. “Me puse la Sputnik V en febrero de este año. No es cierto que la Sputnik V no sea efectiva. Lo he comprobado en mí misma ya que el nivel de anticuerpos que te genera es alto y he viajado bastante estos meses, incluso a sitios en los que no había ni una sola restricción y sin problema. Y lo he visto en mi entorno de amigos y conocidos durante meses que con las Sputnik y haciendo una vida normal, incluso nocturna, no se han contagiado”, añade. Explica que en Rusia existen cuatro vacunas registradas. “La sputnik V es la que se conoce fuera pero hay otras tres más.