El Premio Nacional de Literatura Dramática 2021 por ‘Doña Rosita, anotada’, Pablo Remón, lamentó ayer la “pura demagogia” de los partidos políticos con la figura de Federico García Lorca y recordó que el autor es aún “una herida sin cerrar y una fosa sin abrir” en España. El autor es uno de los autores contemporáneos más destascados y fue entrevistado por FARO con motivo de la representación en la última edición de la Mostra Internacional de Ribadavia (MIT) de “Doña Rosita anotada,” y “Sueños y visiones de Rodrigo Rato”.

Para Remón, los políticos “hacen pura demagogia con la vida de Lorca y lo que significa. Es verdad que su vida trágica simboliza muchas cosas y por eso es una herida no curada y una fosa sin abrir. Unos lo miran de su lado y otros del otro, pero su obra está por encima de las circunstancias que le tocó vivir”.

Para este autor, la escritura de esta obra le “daba mucho respeto”, porque Lorca es “el autor más importante del siglo pasado”. “Pero al hacer una obra nueva, me sentí más libre y me quité un poco de ese peso: a Lorca hay que acercarse con todo el respeto, pero no con reverencia, sino tratándole de tú a tú --que es como a él le gustaría–.