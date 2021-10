Una mujer ha fallecido y cuatro personas han resultado heridas tras la caída de un árbol de gran tamaño en Mondariz-Balneario al final de un concierto.

El espectáculo que se representaba Queimán y Pousa en los jardines del Gran Hotel de Mondariz-Balneario había sido aplazado la semana pasada por la lluvia y en él se encontraban unos 80 espectadores.

Se trata de “Un verso, un cantar”, una obra ambientada en el siglo XX donde la poesía y la canción van de la mano, en un original homenaje a la emigración. Este evento, programado por el Concello de Mondariz Baleario con la colaboración de la Secretaría de Política Lingüística, tenía entrada gratuita con limitación de aforo por las medidas sanitarias contra el COVID.

Según fuentes presenciales, la fallecida sería la mujer de Manuel Fernández Outerelo, vecinos de la parroquia de Vilasobroso en Mondariz. El que candidato del PSOE a la alcaldía de Mondariz y concejal en la localidad vecina ha resultado herido, teniendo que ser trasladado al hospital por un ataque de ansiedad.

Ambos se encontraban sentados hacia el sur del escenario en unas escaleras. Por el momento, los bomberos no han podido liberar el cadáver de la mujer dada la envergadura del árbol y se encuentran a la espera de la llegada de más maquinaria..

Hasta el lugar se desplazaron tres ambulancias, bomberos de Porriño, el GES de Ponteareas y la agrupación de Protección Civil de Oitavén-Tea.

En estos momentos se encuentra el personal sanitario del 061 y varias ambulancias en el lugar. Todos ellos se afanan en retirar las ramas de gran tamaño caídas sobre en la zona del público.

Bruxo Queimán: “Ha sido terrible, vimos cómo el árbol se venía abajo y no pudimos reaccionar”

El artista Bruxo Queimán, que compartía el escenario con la cantante Andrea Pousa en el momento del trágico suceso, se mostraba en estado de shock por lo sucedido. “Vimos como el árbol se venía abajo y no nos dio tiempo a reaccionar. Es como una mole que se te viene encima y no puedes hacer nada, todavía me tiembla todo el cuerpo, estoy en estado de shock”, señalaba a los pocos minutos después de la tragedia.

El cantante señala que el ejemplar que se desplomó “era enorme, de varios metros de altura”, y cayó entre el público que llenaba el recinto para contemplar el espectáculo. “Creemos que hay una persona muerta, están los bomberos y los servicios de emergencia trabajando en este momento, es algo terrible”, indicó Queimán.

Una de las ramas del árbol alcanzó el escenario y golpeó a Andrea, que resultó herida leve y tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad, según señaló el artista.

NOTICIA EN DESARROLLO