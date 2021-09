Un número no determinado de gorilas del zoológico de Atlanta (Georgia) ha dado positivo de covid-19 en las pruebas a las que fueron sometidos después de presentar síntomas como tos, congestión nasal y pérdida de apetito y están siendo tratados con anticuerpos monoclonales. El zoológico indicó en un comunicado que se está a la espera de la confirmación en un laboratorio veterinario nacional del resultado de las pruebas y subrayaron que, aunque no es posible determinar con exactitud el origen de este brote, se cree que puede deberse a un trabajador que dio positivo a la enfermedad. Ese trabajador había recibido la dosis completa de la vacuna, llevaba puesto el traje de protección contra la COVID-19 y no presentaba síntomas cuando trabajó por última vez antes de saber que estaba contagiado.