La Asociación de Abducidos por los Alienígenas España apareció indicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 10 de agosto, pero ¿por qué? No son muchos, con certeza, los que se dedican a revisar cada una de las páginas del BOE, pero aquellos que lo hacen -o simplemente por azar-, a veces se encuentran con curiosidades.

Las redes sociales debatían esta mañana el significado de una notificación del Ministerio del Interior en la que se exponía lo siguiente: "Resolución por desistimiento de fecha de 7 de junio de 2021 del procedimiento de inscripción de la constitución en el Registro Nacional de Asociaciones, de la entidad denominada ASOCIACIÓN DE ABDUCIDOS POR LOS ALIENÍGENAS ESPAÑA". A tenor de lo redactado, dicha agrupación no ha sido finalmente registrada en España. Sin embargo, un mensaje de un tuitero reflejando lo contrario sembró las dudas, a pesar de la claridad de la nota.

Queda aprobada la Asociación de Abducidos por los Alienígenas con fecha 10 de Agosto de 2021. Ya tardaba. pic.twitter.com/xbDTwFl31f — Marcial Cuquerella (@cuquemar) 12 de agosto de 2021

El organismo de Fernando Grande-Marlaska expresaba la siguiente razón para desestimar tal finalidad: "No siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración". Esto se traduce en que los "abducidos" no cumplían con todas las formalidades para encajar en la ley que regula el Derecho de Asociación en España.

La susodicha legislación contempla "el otorgamiento de ayudas y subvenciones por parte de las diferentes Administraciones públicas" para aquellas asociaciones que sirvan de "instrumento dinamizador de la realización de actividades de interés general", redundando, así, "en beneficio de la colectividad", entre otros elementos.