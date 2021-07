Los ginecólogos instan a las embarazadas a vacunarse porque padecen COVID más grave

“No hay ni una sola razón para que una mujer embarazada no se vacune. Es mucho más peligroso infectarse de coronavirus que los posibles efectos adversos de la vacuna”, sostiene el ginecólogo vigués Casimiro Obispo, presidente de esta entidad científica.

Ayer mismo fallecía una mujer de 40 años que permanecía ingresada por COVID-19 en la uci del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia). Y no se trata de un caso aislado. En el Hospital Materno Infantil de A Coruña fallecía al principio de la pandemia, en marzo de 2020, una mujer de 37 años, embarazada e infectada por coronavirus mientras era sometida a una cesárea de urgencia.

Según pudo saber el ginecólogo vigués, la mujer fallecida en Murcia no estaba vacunada, al igual que la otra gestante que permanece ingresada en la uci del mismo centro hospitalario, una circunstancia que ha encendido el debate entre los especialistas. “¿De quién o de qué es la culpa? ¿De que no se quiso vacunar? ¿De que no se le consideró prioritaria? ¿De que le indicaron que no se la pusiera? Estas son algunas preguntas que se están haciendo en los chats médicos”, afirma el especialista vigués, que insiste en la importancia de explicar a las mujeres embarazadas los pros y los contras de la vacuna, y también los riesgos que asume al no ponérsela.

“Cuando llega a mi consulta una embarazada y me pregunta si debería vacunarse no tengo ninguna duda y le digo que pida una autocita y que se vacune ¡ya!, sobre todo si está ya en la semana 22-24, porque así llegará al tercer trimestre del embarazo, que es el que más riesgo tiene de complicaciones, totalmente inmunizada”, asegura el especialista, que recuerda que la vacunación a gestantes –con vacunas ARNm (Pfizer y Moderna)– está recomendada tanto por la Agencia Europea del Medicamento como por el Ministerio de Sanidad –dentro de su grupo etario– y por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia.

Según el presidente de la SGOX, uno de los principales problemas que presenta el COVID para las gestantes son los problemas respiratorios, mayores cuanto más avanzado está el estado de gestación, a los que hay que sumar un mayor riesgo de trombos y de preeclampsia (presión arterial alta).

Sin embargo, también reconoce que lo normal es que la mujer embarazada tenga muchas dudas sobre la vacuna. “En medicina nada es seguro cien por cien, nadie te puede garantizar que no te vaya a pasar nada, pero entre todas las opciones que hay la vacuna es la mejor”, afirma.

De no aparecer a la recomendación

En la actualización 7 de la Estrategia de Vacunación en España del mes del pasado mes de mayo, la penúltima hasta la fecha, el Ministerio de Sanidad incluía por primera vez la vacunación a embarazadas o en periodo de lactancia con vacunas ARNm (Pfizer y Moderna) cuando les corresponda, según el grupo de priorización al que pertenezcan. Esta recomendación se realiza tras haberse publicado una revisión de los datos disponibles sobre seguridad de la vacunación en el registro de Estados Unidos V-Safe Surveillance correspondientes a 35.691 embarazadas que recibieron vacunas ARNm. Los datos preliminares del seguimiento de 3.958 participantes de dicho registro, de las cuales 827 habían completado el embarazo, muestran que no han encontrado problemas de seguridad relevantes, explica Sanidad en esta actualización.