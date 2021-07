Las redes sociales y las distintas páginas web de opiniones se han convertido, en no pocas ocasiones, en un foro en el que los clientes de los establecimientos más varIopintos se dan cita tanto para hacer recomendaciones de sitios nuevos a personas desconocidas como para desahogarse por una mala atención.

En este caso nos encontramos ante una de las segundas opciones. Decenas de internautas han utilizado una conocida página en la que se valoran restaurantes para quejarse del que, según todos los usuarios, es el bar peor valorado de Oviedo. Se trata de una cafetería con precios abusivos y mal servicio tal y como destacan quienes han probado el establecimiento: el último en la larga lista de locales de los que se puede disfrutar en la capital del Principado.

"Un mal café sin más y un servicio muy desagradable por dos euros. Si quieres que te estafen es el sitio ideal", comentaba un cliente hace pocas semanas después de que le cobrasen lo que él consideraba un precio abusivo por un café pequeño. No es el único que se quejaba de los precios. En la citada página web hay incluso fotos de varios clientes que mostraban con pruebas lo que les habían tratado de cobrar por un café o un refresco (de lata y a tres euros). Pero no sólo son las bebidas las que no valoran bien los clientes. También las comidas.

"Desde el primer plato ya me di cuenta de que la salsa de tomate de la pasta tenía sabor al "tomate frito" de Hacendado aunque tampoco quería juzgar a la primera. Pero cuando vi el color de la salsa de los escalopines supe sin probarlo que no era la de Cabrales sino una salsa roquefort y no me equivoqué. Para rematar los postres una basura (€) Así que no lo recomiendo nada, además la cantidad de los platos deja mucho que desear", apunta otra clienta que puntúa al establecimiento con la peor de las notas que se puede poner en esta web.

"La comida que comen los gatos en los contenedores seguro que tenga mejor calidad que la suya (€) La ensaladilla era una basura, el pastel de cabracho con sabor a basura", enfatiza otro cliente que visitó el local el año pasado y que utiliza duras palabras para resumir la experiencia culinaria que vivió en un local al que muchos aseguran que les hace falta una visita de Chicote y de su famosa "Pesadilla en la cocina".

"Mala atención, desagradables, no sé como sigue abierto todavía de verdad", argumenta otro cliente que también visitó el establecimiento el pasado verano. "Al salir nos fuimos al Mercadona a comprar algo para hacer bocatas porque nos quedamos con más hambre que nunca", insisten otro cliente que marchó corriendo del establecimiento. Lo cierto es que nadie parece librarse de las críticas. En este enlace te contábamos hace semanas otro caso similar, en este caso es el del considerado peor restaurante de Asturias que también fue muy criticado.