El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dio una de cal y otra de arena a los jóvenes. Por una parte, lamentó su poca participación en los cribados, a los que solo acuden cuatro de cada diez contagiados y les recordó que ellos tampoco son inmunes al virus y que pueden, además, contagiar a sus padres y abuelos aunque estén inmunizados, ya que las vacunas no tienen una cobertura del cien por cien. En este sentido, subrayó que en los últimos siete días, el 80% de los contagios nuevos tienen menos de 40 años, es decir, son personas aún sin vacunar, hay 8 personas menores de esa edad en las UCI de las 21 ingresadas en estas unidades, y el número de contagios de personas vacunadas casi se ha cuadriplicado en apenas dos semanas, habiéndose registrado, además de varias hospitalizaciones, algún fallecimiento de personas con la pauta completa. Además, apuntó que la hospitalización está aumentando de “forma notable” en las últimas semanas, habiéndose duplicado los ingresos en UCI.

“Que los contagiados sean gente joven supone menos daños que en otras olas dado que es una generación más fuerte, más sana y menos vulnerable pero no podemos bajar la guardia porque sería engañarnos a nosotros mismos”, dijo el presidente, que también alertó de la elevada tasa de positividad, que roza el 10%.

Por otro lado, pidió perdón a los jóvenes por no tener vacunas para inmunizarlos y adelantó que esta misma semana acabará la primera dosis de los grupos entre 30 y 39 años y que la semana del 26 de julio a 1 de agosto concluirá la inmunización de los mayores de 40 y al mismo tiempo comenzará la vacunación de los menores de 29 años, que estaba previsto que arrancase el 9 de agosto.

Feijóo acusó al Gobierno central de haber caído en “un triple error” en cuanto a la vacunación de la población, tanto en la fecha para alcanzar la inmunización, como en el porcentaje fijado del 70%, hasta en el avance de este proceso para los jóvenes.

“Primero (erró) en una fecha triunfalista sobre la inmunidad de rebaño en agosto”, contestó Feijóo a preguntas de los periodistas sobre si considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debería salirse de la estrategia de vacunación de la UE para lograr un mayor suministro de vacunas.

“Es muy fácil dar consejos y más difícil conseguir vacunas. Por lo tanto, no debo pronunciarme al respecto, pero sí digo que España tiene servicios de salud que podríamos garantizar la inmunidad del 100 por cien de los mayores de 12 años en agosto”, manifestó el presidente de la Xunta, quien lamentó que “esto no va a ocurrir hasta el mes de octubre o principios de noviembre” de seguir este ritmo de suministro.

“Hay un problema de abastecimiento evidente y está afectando, desde el punto de vista económico y sanitario a la población menor de 40 años”, insistió.

“El segundo error está en el porcentaje adecuado para considerar la inmunidad de grupo, que el Gobierno sitúa en 70% cuando el adecuado es del 90 o 95 por ciento”, puntualizó. El tercero, dijo, estuvo en no decirle a la gente joven que no habría vacunas este verano para ellos.

Feijóo aseguró que el Servicio Galego de Saúde ha tenido que bajar el ritmo de vacunación en julio por disponer de menos dosis que el pasado mes y que aún se desconoce cuántas vacunas van a llegar en los meses de agosto y septiembre. “Estamos teniendo menos vacunas y esta es nuestra mayor preocupación. Tenemos un problema de abastecimiento de vacunas importante. Estamos viendo con poca antelación, pero es imposible explicar que en el mes de julio tengamos menos que en el mes junio. Estamos viendo como en otros países tienen problemas porque la gente no acude a vacunarse. Lo que nos pasa en España es que la gente quiere vacunarse pero no hay vacunas. No se puede dar lo que no se tiene”, dijo.

Feijóo insistió en que las vacunas están resultando clave para preservar la población más vulnerable de nuevos contagios, ingresos y fallecimientos y destacó que Galicia es la primera comunidad en población de más de 40 años con la dosis completa: –90%–, la segunda comunidad con más porcentaje de población inmunizada –65,6%– y la tercera con más dosis administradas –95,8%–.

Según el Servas, el número de casos activos de coronavirus en Galicia era ayer de 12.889 –2.909 en el área sanitaria de Vigo–. Un total de 21 pacientes se encontraban en la UCI y 153 en unidades de hospitalización

Por otra parte, Sanidad notificó ayer 30.587 nuevos casos de COVID-19 en toda España, una cifra superior a la del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 26.390 positivos La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 644,50, frente a 622,41 de la jornada anterior.

El certificado de vacunación puede adquirirse en persona, online y por teléfono

Para poder acceder al interior de un bar, cafetería o restaurante en las zonas con mayor incidencia de coronavirus se deberá presentar el certificado de vacunación de pauta completa o de haber pasado el COVID-19 o una PCR. El certificado de vacunación COVID-19 puede adquirirse a través del portal E-Saúde del Servicio Gallego de Salud, por medio de las aplicaciones Sergas Móvil y Passcovid, solicitar su impresión en las oficinas de farmacia gallegas y a través de número de teléfono 900 400 116. Para acceder al portal E-Saúde no es necesario identificarse. Puede accederse dándose de alta en el sistema Chave365 de dos modos: de forma presencial, en cualquiera de los órganos o unidades administrativas de la Xunta de Galicia que realicen las funciones de registro de Chave365 o bien en un centro de salud. Según datos de Sanidade, en la actualidad, un total de 383.282 personas ya cuentan con el certificado gallego de vacunación. Por otra parte, el Sergas informa de que las pruebas de PCR que son necesarias para poder entrar en las discotecas y ahora también en los locales de hostelería de los concellos que están en los niveles máximo y alto de restricciones se podrán realizar, en primer lugar, a través de los cribados poblacionales que están en curso en la comunidad. Además, desde esta semana, pueden adquirirse sin receta médica test rápidos en las farmacias.