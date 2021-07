El pasado lunes el Sergas habilitó el sistema web de autocitas para los menores de 30 años que con una causa justificada pueden solicitar fecha para vacunarse contra la COVID-19. En este grupo se encuentran los cientos de estudiantes que el próximo curso viajarán a otros países con una beca Erasmus y que para ello deberán tener la pauta de vacunación completa.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, de acuerdo con el listado facilitado por las tres universidades de Galicia, cifró en alrededor de 2.000 los alumnos gallegos que ya pueden acceder a este sistema y solicitar su cita. Pero este número no incluye a todos aquellos alumnos gallegos que estudian en otras comunidades autónomas. Una situación que mantiene intranquilos a los estudiantes afectados y a sus familiares.

El Sergas les pide paciencia

Una de las alumnas perjudicadas es Noelia Rodríguez, una joven ourensana de 23 años que estudia un máster en Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid y que el próximo curso hará un Erasmus en la Universidad de Varsovia (Polonia). Apunta que no puede acceder al sistema web de autocita porque no la reconoce como estudiante al no estar matriculada en ninguna universidad de Galicia. Ya ha puesto diferentes reclamaciones pero no le dan ninguna solución. Desde la Universidad Politécnica tampoco le dan esperanzas de que pueda vacunarse en Madrid al no residir en la comunidad. Noelia, al igual que el resto de alumnos, teme que el proceso se retrase y no pueda tener a tiempo la pauta de vacunación completa en el momento que deba partir hacia su destino de Erasmus.

Mientras, fuentes del Sergas piden paciencia y aseguran que Salud Pública ya está elaborando el procedimiento. Han solicitado los datos de estos alumnos a las distintas autonomías para poder incluirlos en el sistema de vacunación cuanto antes. A su vez, han habilitado un formulario para la solicitud de vacunación a todas las personas que vayan a estudiar en el extranjero, con estancias iguales o superiores a cuatro meses.