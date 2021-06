Países que llevan la delantera

Francia.

Desde el jueves, los ciudadanos galos ya no deben sacar la mascarilla a la calle, pero con excpeciones, pues deben ponérsela en lugares abarrotados, colas, mercados o estadios.

Andorra.

También desde el pasado jueves ya es posible salir al exterior sin ella en Andorra.

Portugal.

En el país vecino, la mascarilla en la calle solo es obligatoria cuando no se puede mantener la distancia social y esta medida se mantendrá probablemente hasta el final del verano, según anunció hace dos semanas el primer ministro António Costa. La norma se impuso el pasado octubre.

Bélgica.

En la capital de Bélgica, Bruselas, la mascarilla al aire libre dejó de ser obligatoria hace una semana. Sólo es necesaria en calles comerciales muy concurridas. Bruselas ya había guardado la mascarilla en los exteriores, pero tras el verano su uso en la calle volvió a imponerse a causa del repunte de contagios.

Australia.

Es uno de los países con mayor éxito en la lucha contra la pandemia de coronavirus y fue también uno de los primeros en dar el visto bueno a la supresión de la mascarilla.Sin embargo, en la región de Nueva Gales del Sur desde ayer es obligatoria de nuevo en el transporte público, tras descubrirse un cuarto caso de coronavirus, provocado por la variante Delta.

Estados Unidos.

Los estadounidenses completamente vacunados del COVID-19 no tienen que llevar la mascarilla al aire libre a menos que se encuentren en espacios concurridos y rodeados de desconocidos. Los Centros de Prevención y Control de la Enfermedades (CDC) dieron a finales de abril un paso más para acercar al país a la normalidad ante el progreso de una campaña de vacunación. La nueva normativa, que no pasa de ser una recomendación, también autoriza a las personas no vacunadas a prescindir de la protección al pasear, salir a correr o en bicicleta con miembros del núcleo familiar.

Reino Unido.

Los británicos no tienen que llevar la mascarilla puesta al aire libre desde el 22 de abril. Sólo se exige en el transporte público e interior de comercios.

Alemania.

El cubrebocas es obligatorio en el país germano en calles muy concurridas, en el transporte público, en tiendas y en espacios públicos cerrados.

Israel.

En el país hebreo ya están libres de mascarillas desde el 18 de abril. Israel fue uno de los primeros países del mundo, en la primavera de 2020, en imponer la mascarilla sanitaria en los lugares públicos. La exitosa campaña de vacunación fue determinante para relajar esa medida.

Polonia.

Desde el 15 de mayo, los polacos tampoco están obligados a llevar la mascarilla en los exteriores.

Hungría.

A finales de mayo el Gobierno húngaro levantó la mayoría de las restricciones de COVID-19, incluido el toque de queda nocturno y el fin de la mascarilla obligatoria. Se convirtió en el primer país en no imponer el uso del cubrebocas en el transporte público.