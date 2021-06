El río Miño y su entorno viene de ser elegido en la edición internacional del periódico The Guardian cómo uno de los diez mejores destinos turísticos dentro de Portugal por las características de sus espacios naturales, los deportes de aventura, sendas y ecovías, zonas de campismo, sus aguas termales y su gastronomía.

Esta selección, hecha por el público potencial del territorio miñoto es, según el vicedirector de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial do Río Miño (AECT), Uxío Benítez, una llamada de atención para todos los ayuntamientos del territorio transfronterizo, tanto gallegos como portugueses, para ver las potencialidades turísticas de cara el río, y crear así un destino internacional conjunto, y aprovechar los recursos de una y de otra orilla de manera conjunta. “El río Miño es un recurso conjunto. Hemos de ver la oportunidad que tenemos delante para atraer turismo a una zona común que es atractiva por su singularidad natural. Es fundamental apostar por la marca conjunta 'Río Minho” subrayó.

Pero The Guardian alaba los atractivos de la parte miñota portuguesa que describe, relatando una serie de paradas en su entorno, como destino de camping junto al río:

"Hace un par de años, visitamos una parte menos conocida de Portugal cerca de la frontera norte con España, con autocaravanas y bicicletas, y la encontramos fenomenal. Desde el camping Termas de Melgaço, caminamos cuatro millas hasta la ciudad de Melgaço por un sendero a lo largo de las orillas del río Miño. En Melgaço almorzamos en el Adega Sabino de gestión familiar. Un baño en los ornamentados baños minerales adyacentes al campamento fue perfecto después de un día explorando. Al día siguiente visitamos Monção, 16 millas al oeste, donde pedaleamos a lo largo de una antigua línea de ferrocarril, ahora Ecopista Minho, y nos dimos un chapuzón en el río antes de conducir 25 millas al suroeste hasta nuestro próximo campamento en Covas. Esto resultó ser una base ideal para practicar senderismo y natación salvaje. La cena en la cafetería del camping se sirvió con lo que el propietario del camping llamó el "Papa de vinho verde", el vino local de Alvariño.

Con las Cíes, comenzó el romance

No es la primera vez que el periódico británico pone su lupa en la península, y más concretamente en Galicia. Alla por 2007 calificó la playa de Rodas como "La mejor playa del mundo", en un artículo que encumbró a las Islas Cíes como uno de los lugares más paradisíacos del planeta.

Pero no acabó ahí el idilio de The Guardian con tierras gallegas. Hace unos tres años, uno de sus reporteros probó su gastronomía y publicó el artículo titulado "Enganchados a Galicia: marisco espectacular... pero no sin lucha", en el que el periodista británico probó el pulpo de O Grove, y también presenció su captura en aguas gallegas.

Al igual que en España, el fútbol también mueve masas en Inglaterra, y allí se multiplican los seguidores de la Liga. Esta temporada, el diario inglés se hacía eco de la revolución en el Celta tras la llegada del Chacho Coudet al banquillo vigués. Hasta tal punto, que en una columna firmada por Sid Lowe en el mes de noviembre de 2020, señala al conjunto céltico como "el más entretenido para ver" ahora mismo en España. El rotativo subrayaba por aquel entonces que, desde la llegada del técnico argentino a la Liga española “nadie ha ganado más, marcado más o concedido menos. Es un nuevo amanecer”, apostillaba el columnista.

Ahora es el río Miño el que se hace un hueco en uno de los periódicos más reconocidos internacionalmente, y aunque sea para resaltar el atractivo de su entorno portugués, según Benítez se debería poner en valor la complementariedad entre ambas orillas, recordando todas las actividades disponibles y que se están desarrollando en las localidades de A Guarda, O Rosal, Tomiño, Tui, Salvaterra, As Neves, Arbo, Creciente, Caminha, Cerveira, Valença, Monçao y Melgaço.

"Dous países, un destino"

Benítez destacó que es preciso posicionarse globalmente como un destino turístico transfronterizo natural de calidad, dentro de un mercado internacional en el que el público encuentre experiencias singulares, exclusivas y naturales en contextos no masificados. El nacionalista recuerda que el AECT está trabajando en el desarrollo de la marca Río Miño bajo los lemas "Dous países, un destino", y ‘"Dous países, un destino, grandes experiencias". Subrayó que se trata de un trabajo estratégico en el que se ahondará de manera prioritaria en los próximos años, buscando fórmulas de financiación tanto a nivel europeo, estatal, autonómico, como por otras vías.