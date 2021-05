El número 500 de la revista ‘Viajar’, editada por Prensa Ibérica, el mismo grupo editorial que este diario, llega a los quioscos el próximo lunes 17 de mayo. La decana de las revistas de viajes publicó su número 1 hace ahora 43 años. Su historia está ligada a una publicación mítica de la Transición: ‘Cuadernos para el Diálogo’. A finales de 1977, la revista ‘Cuadernos para el Diálogo’, que había jugado un papel clave en la oposición al franquismo y el impulso a la Transición, sufría en sus cuentas la erosión económica que causaron a los semanarios de información general los primeros diarios libres y democráticos, El País, primero, y Diario 16, después. En aquella situación, la empresa editora de ‘Cuadernos para el Dialogo’ se planteó editar la que sería la primera revista española de viajes: ‘Viajar’. Era la época de los circuitos en autobús por España y por Europa, los viajes de novios a Canarias y Mallorca y los primeros vuelos chárter a Londres para ir de compras. Todavía circulaban los pasaportes expedidos durante el franquismo, que prohibían los viajes a la URSS “y a sus países satélites”. España se desperezaba y los españoles comenzaban a viajar.

El escritor y periodista Luis Carandell y Javier Gómez Navarro, gerente de la empresa editora de ‘Cuadernos para el Diálogo’. fueron los encargados de dar a luz el proyecto de ‘Viajar’. “Luis era la persona idónea para dirigir esta revista”, escribió en ‘Viajar’, años después, Gómez Navarro. Había vivido como corresponsal en Egipto, Rusia y Japón; era ameno, divertido, culto y erudito, y fue capaz de generar un grupo inmediato de colaboradores fieles que fueron el alma de los primeros años de la publicación.

En 1978, el mismo año en que los españoles se preparaban para votar la Constitución, aparecía en los quioscos el primer número de ‘Viajar’, con una imagen de una indígena mexicana en la portada, firmada por el fotógrafo Catalá Roca. Por primera vez, los españoles contaban con una revista española que hablaba de viajes y que lo hacía con una pasión especial: la pasión que ha contagiado a los equipos que se han ido sucediendo en la redacción de ‘Viajar’.

En 1981, nació la feria FITUR, una idea impulsada por el staff de ‘Viajar’ que cristalizó en un proyecto aprobado por la Secretaría de Estado de Turismo, las Oficinas Nacionales Extranjeras de Turismo en España y la recién nacida Institución Ferial de Madrid, Ifema. Ese mismo año, 1981, la cabecera pasó a formar parte del Grupo Zeta.

Desde sus orígenes, ‘Viajar’ se ha distinguido por la calidad de sus textos y de sus imágenes. También por la calidad literaria de sus colaboradores habituales. En 1980 la revista incorporó las secciones mensuales de Jesús Torbado y Manuel Leguineche. Más tarde llegarían Javier Reverte y Luis Pancorbo. En julio de 1996 asumió la dirección de la revista el periodista Mariano López, que sigue al frente de la publicación.

Para muchos periodistas, ‘Viajar’ ha sido su principal escuela en el apasionante camino del periodismo de viajes; y siempre ha contado, y cuenta, con fotógrafos de primera fila. César Lucas fue su director de fotografía durante más dos décadas.

En el año 2005, la revista lanzó su edición digital. Hoy la web www.revistaviajar.es cuenta con más de un millón de usuarios únicos y con dos millones de seguidores en redes sociales: es la revista de viajes en lengua española con más seguidores en Facebook en todo el mundo.

En 2016, ‘Viajar’ inauguró una nueva forma de participación de los lectores en los sueños de la revista: las Expediciones ‘Viajar’. La primera de ellas, en diciembre de 2016, tuvo como destino Sudáfrica y las Cataratas Victoria, un viaje organizado por Value South Africa con la participación extraordinaria de Javier Reverte. La segunda Expedición, con B the travel Brand fue al Serengeti y al cráter del Ngorongoro, en Tanzania. Organizadas y comercializadas por B the travel Brand Experience, las Expediciones ‘Viajar’ han continuado en 2018 y 2019 y han tenido destinos tan maravillosos como el Tíbet, Myanmar (la antigua Birmania), el Amazonas, Machu Picchu y la Antártida. Este año, 2021, regresarán las Expediciones ‘Viajar’, que programarán dos destinos espectaculares de naturaleza para el último trimestre.

En junio de 2018, se celebraron los 40 años de la revista con la entrega de los premios ‘Viajar’ a cuatro grandes viajeros: Sebastián Álvaro, Cristina Spínola, Javier Reverte y Pedro Duque. Sebastián Álvaro recordó que cuando nació la revista, en 1978, la palabra ‘aventurero’ se entendía solo en la segunda acepción que ofrece el diccionario: hombre sin oficio ni profesión. “‘Viajar’–dijo Sebastián Álvaro- fue una de las revistas que ayudaron al país a reconciliarse con la aventura en el mejor sentido de la palabra: el espacio de tiempo que le robamos a la muerte. Aventura es la vida apasionada”.

El 18 de abril de 2019, ‘Viajar’ pasa a formar parte del grupo Prensa Ibérica, una nueva casa en la que ha cumplido los 500 números, y que se conmemorarán en la edición de Fitur 2021, del 19 al 23 de mayo. Desde su nuevo hogar ‘Viajar’, la primera revista española de viajes, sigue apostando por las aventuras, los sueños y la magia de conocer nuevos lugares.