Galicia exigirá la obligatoriedad del uso de la mascarilla cuando el deporte se practica por la calle con otros transeúntes. “No digo una pista forestal, pero sí por la calle”, explicó ayer el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.

Galicia se desmarca así del acuerdo del Consejo Interterritorial de Sanidad, que contempla que las mascarillas no serán de uso obligatorio cuando se realice un “esfuerzo físico intenso”, de carácter no deportivo, al aire libre y de forma individual, siempre y cuando se mantenga 1,5 metros de distancia.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades pactaron el miercoles por la noche además que no sea obligatoria la mascarilla en la playa mientras se toma el sol y no se pueda garantizar la distancia de seguridad. De este modo, se modificará la Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, conocida como ley de ‘nueva normalidad’. Esta norma se aprobó el pasado 18 de marzo en el Congreso de los Diputados y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado martes. Como normal general, establecía la obligatoriedad de utilizar mascarillas en todos los lugares y circunstancias.Suscitó gran polémica y Galicia ya se desmarcó de la obligación de la mascarilla en los arenales todo el tiempo. Ahora, los cambios no le satisfacen del todo y rechaza hacer deporte al aire libre sin mascarilla en cualquier circunstancia.

Galicia “está trabajando” en una cuestión que considera “fundamental”, como es que la gente que haga deporte en entornos urbanos, singularmente, “no pueda ir por las calles” sin mascarillas. “Vamos a defender este criterio en Galicia”, avanzó ayer el titular del Sergas.

Comesaña pide a la ministra Carolina Darias que vuelva a cambiar la ley. “Es totalmente inaudito y no se pueden dar estos pasos. El argumento de la ministra es que como la ley está así no se puede cambiar”,lamentó el conselleiro.

Feijóo también cuestionó la falta de “claridad legislativa” por parte del Goiberno central. Ve contradicciones e incertidumbre. No entiende que el Miniserio obligue al uso del cubrebocas para dar un paseo por la playa, pero no para hacer deporte.

“Sorprendente. Si enla playa vas andando necesitas mascarilla, pero si vas corriendo, pues no”, reflexionó y anunció: “Nosotros vamos a exigirla cuando el deporte se haga en contacto con otras personas viandantes o en zonas urbanas o en zonas de aglomeraciones”.

Tras los cambios pactados por Sanidad y las comunidades, las mascarillas no serán obligatorias en las playas, manteniendo siempre la distancia de seguridad, en los periodos de descanso antes o después del baño o la práctica de deporte en el medio acuático, en el entorno del mismo, durante el baño y durante la práctica de deporte.

La mascarilla sí será obligatoria durante el paso por los accesos a playas, lagos y demás entornos naturales; en el paseo a la orilla del mar y de los demás entornos acuáticos; en los vestuarios de piscinas públicas o comunitarias, salvo en las duchas; y cuando se permanezca en el exterior o interior de establecimientos de hostelería fuera de los periodos necesarios para comer o beber.