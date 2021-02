Sanitarios dan la espalda al negacionista

Falta de rigor, ideas que no se ajustan a la realidad científica o argumento falaz. Son algunas de las valoraciones de sanitarios gallegos ante las tesis negacionistas del médico ourensano Carlos González de la Cuesta, vertidas a través de un vídeo colgado en sus redes. Una declaración de no más de un minuto en la que llamaba “experimento genético” a las vacunas de ARN mensajero contra el COVID y anima a investigar “si es realmente eficaz, necesaria y segura”, además de incitar a visitar los vídeos de Médicos por la Verdad en España, plataforma negacionista. Las declaraciones realizadas en sus redes sociales personales por el jefe del servicio de Alergología del Complejo Hospitalario de Ourense (CHUO) son más polémicas por tratarse de un médico y llegan, además, en un momento de cierto escepticismo ante la efectividad de las vacunas y en el contexto de una reforma de la Ley de Salud de Galicia para gestionar la lucha contra la pandemia. De forma pública, o privada, inmunólogos, médicos y enfermeras gallegos consultados se han reconocido “bastante asombrados” y reconocen que no comparten “la opinión personal del médico”.

El Presidente de la Sociedad española de Inmunología (SEI), Marcos López Hoyos aseguró ayer a FARO: “Afortunadamente, para rebatirlo lo tengo fácil. Me remito a datos de revistas científicas que demuestran que, claramente, la administración de las vacunas de ARN mensajero están siendo eficaces y seguras. Ya llevamos unos cuantos millones de personas vacunadas en el mundo. Hay evidencias de que está funcionando sin riesgo y con eficacia. ¿Que nos están implantando algo que nos modifica el genoma? Simplemente hay que conocer la biología molecular para saber que es imposible. Yo soy médico y no tengo que tener excesivos conocimientos de biología para saberlo: el ARN no se inserta en el genoma ni llega al núcleo”. El experto, prosigue: “Es falta del rigor científico que se le supone a un Jefe de Servicio de Alergología, que sabe de inmunología. Lo mínimo que yo le pido a un jefe de servicio de un hospital universario es rigor científico. Está equivocado”.

Es solo una muestra del revuelo creado en la comunidad científica. La catedrática de Inmunología en la Universidad de Vigo, África González se muestra en la misma línea: “Mi opinión es que es irresponsable, con la pandemia que estamos viviendo, cuestionar los datos científicos ofrecidos por los resultados de la vacunación. Se han vacunado a millones de personas y se ha observado ya una disminución de la gravedad de la enfermedad en Israel que es donde antes empezó la vacunación”, considera la experta. “Y lo empezaremos a notar nosotros cuando se administre a más gente. Las vacunas activan el sistema inmunitario para protegernos de la enfermedad infecciosa, de sus secuelas y muerte”, explica. También se aclara que “las vacunas de RNA no modifican nuestros genes; solo llevan información a la célula para que produzca la proteína S del virus”. Asimismo, la jefa del Servicio de Medicina preventiva del Área Sanitaria de Ourense, María Sande, habló ayer sobre la seguridad de las vacunas, tras las polémica suscitada por su colega: “Fueron aprobadas por las Agencias reguladoras de medicamentos con criterios objetivos y rigurosos y cumplen todos los requisitos de seguridad y calidad”.

La enfermera Yolanda Moares, de la Sociedad científica de enfermería familiar y comunitaria señaló: “Desde AGEFEC se defiende la vacunación como medida de salud pública eficiente frente a la pandemia. Como profesionales sanitarios, las recomendaciones que se deben hacer deben ser basadas en la evidencia científica. La vacuna del COVID en particular salva vidas”. Una de las coordinadoras de la campaña de vacunación contra el COVID, Verónica Civeira, ya vacunada, también indicó: “Las vacunas, al igual que todos los fármacos se someten a un riguroso proceso antes de ser aprobadas para su uso en humanos, por tanto yo sí creo en ella, yo si la aconsejo. Ojalá pronto tengamos un alto porcentaje de población vacunada”.

El Sergas analiza abrirle un expediente informativo

El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña aseguró ayer que su departamento estudia abrir un expediente informativo al médico Carlos González de la Cuesta tras la polémica suscitada por su vídeo en redes sociales. En una rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en el comité clínico de ayer, explicó que a la Consellería le “preocupan profundamente” este tipo de afirmaciones que pueden llevar a la población a dudar de la conveniencia de vacunarse contra el coronavirus, cuando la vacuna es “la gran esperanza” frente a la pandemia. Aunque ha circunscrito las afirmaciones de González de la Cuesta al “ámbito privado”, por lo que entran dentro de la “libertad de expresión”, ha manifestado que “cualquier atisbo de duda sobre la importancia de la vacunación” preocupa a su departamento. Por eso, están “analizando” estas afirmaciones del alergólogo para ver si pueden ser constitutivas de “abrir un expediente informativo”.