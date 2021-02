Un estudio realizado en pacientes del Registro SEMI-COVID-19 de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) con datos de 9.644 ingresados por COVID-19 de 147 hospitales españoles revela que un aumento del recuento de eosinófilos al séptimo día de hospitalización se asoció a buen pronóstico, menos mortalidad y menos complicaciones en el contexto de la infección por SARS-CoV-2. En cambio, se halló que la recuperación de linfocitos no influía de forma alguna.

El incremento en el recuento de eosinófilos al séptimo día se asoció a mejor pronóstico y a una tasa de mortalidad más baja (5,2% en pacientes con incremento en recuento de eosinófilos, frente al 22,6% en aquellos que no recuperaron eosinófilos). También se relacionó con menores tasas de complicaciones durante la hospitalización, especialmente en lo relacionado con el desarrollo del Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (8% en pacientes que recuperaron eosinófilos, frente al 20,1% en los no recuperadores). Asimismo, los pacientes con recuperación del recuento de eosinófilos tuvieron menosnecesidad de ingreso en UCI (5,4% en los recuperadores, frente al 10,8% en los no recuperadores).

Pacientes gallegos

“Nuestro hospital ha aportado pacientes al registro SEMI-COVID”, explica la médica internista del Hospital Clínico de Santiago, Paula Pesqueira, que aclara que participan todos los hospitales gallegos. “Tenemos interés no solo en investigar fármacos o tratamientos que nos ayuden a luchar contra esta patología,sino en encontrar factores que puedan estar relacionados con el pronóstico (favorable o no) de un paciente, sobre todo en fases tempranas de la enfermedad”, matiza. “En este sentido, se ha visto que hay un grupo de pacientes que al ingreso presentan una significativa disminución de linfocitos y eosinófilos que parece relacionarse con una evolución más grave de la enfermedad y en consecuencia con un peor pronóstico. Se analiza la cifra de eosinófilos el primer día de insgreso, y a los 7 días aproximadamente”, explica. “Se ha visto que en los que mejora la cifra de eosinófilos, presentan menos mortalidad y complicaciones e ingresan menos en Unidades de Críticos. Esto se podría interpretar como un factor de buen pronóstico que nos permitiría, si los demás parámetros lo acompañen, dar el alta con una cierta tranquilidad de que la evolución será favorable”, aclara Pesqueira.