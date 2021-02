“No hay ningún motivo para que los alérgicos a los fármacos no se vacunen”

–¿Por qué las vacunas contra el COVID-19 despiertan tanto recelo?

–Por la rapidez con la que se han logrado. Sin embargo, no tenemos que olvidar que esta es una circunstancia única en la que nos hemos visto sorprendidos Es verdad que el tiempo de preparación de una vacuna, la que sea, lleva un tiempo mucho más prolongado, pero en esta ocasión no se ha trabajado solo cinco días a la semana en un horario laboral normal, sino que se ha empleado todo el tiempo disponible, se han centrado muchísimo los estudios y en cuanto a su seguridad tenemos que estar muy tranquilos porque no se prueba nada en humanos sin haber hecho los estudios pertinentes necesarios. Que luego la eficacia, por la mutación del virus, sea menor, ya se verá.

–¿Les transmiten los pacientes ese temor?

–Sí. Nosotros en consulta vemos que la gente está aún un poco asustada, aunque con las vacunas pasa como todo, que cuando ves que al vecino le va bien o que hay personas que se las han puesto sin que les correspondiese, te relajas. Antes no sabíamos nada, pero ahora estamos viendo que se están vacunando millones y millones de personas y que las reacciones son mínimas y las que son susceptibles de alergia, menos aún. La novedad siempre da un poco de miedo, sobre todo con la psicosis que se ha generado con el COVID-19, que, aunque los números dicen que el 80% de los pacientes la sufren prácticamente asintomáticos, también los hay que, sin saberse muy bien por qué, e incluso sin presentar patologías previas, desarrollan una reacción inflamatoria muy potente y y tienen cuadros muy graves, incluso fatales, y esta incertidumbre es la que genera más miedo.

–En un primer momento, la agencia reguladora británica llegó a desaconsejar vacunarse a los alérgicos a los fármacos y/o alimentos. ¿Puede estar tranquilo este colectivo?

–Para poder desarrollar una alergia, primero has tenido que tener un contacto previo con el alérgeno. A no ser que tengas una alergia a algún excipiente que contenga o hayas tenido una reacción con la primera dosis de la vacuna no hay ninguna contraindicación y así se especifica en las recomendaciones de las guías europea y española. Por eso, incluso personas que hayan tenido reacciones alérgicas graves, que llamamos anafilaxias, a fármacos o alimentos pueden estar tranquilas. Lo único que se indica en estos casos es que, ante la duda, se esperen 30 minutos en el centro tras su administración.

–Por ejemplo, un alérgico a la penicilina, ¿Puede vacunarse?

–Esa pregunta es el día a día de nuestra consulta hoy: “Soy alérgico o mi madre es alérgica a este fármaco o a aquel. ¿Se puede vacunar?” Sin embargo, no hay ningún motivo de alarma. Las dos alergias a medicamentos más comunes son a los antiinflamatorios y a los betalactámicos, que es la penicilina, que no tienen nada que ver con la vacuna. Las vacunas de Pfizer y de Moderna llevan ARN mensajero [que es material genético] y la de AstraZeneca está basada en un virus del resfriado común modificado genéticamente, y unos excipientes para que sean estables. No llevan ningún fármaco ni componente más.

–¿Qué excipientes de estas vacunas pueden provocar alergia?

–La de Pfizer contiene polietilenglicol (PEG), un componente presente incluso en muchos cosméticos. La de Moderna puede contener trometamina y la AstraZeneca tiene otro elemento que es muy común en fármacos monoclonales, el polisorbato 80. Cualquiera de estos tres excipientes está presente en muchos fármacos y cuando da reacción alérgica se conoce porque son casos muy, muy raros y que vemos en las consultas de alergia, se estudian y se confirman.

–¿Falta información?

–Sé que son temas difíciles de explicar, que no vale solo con decir: “Tranquilos, que la vacuna es segura”. Creo que sí, que habría que darle un poco más de difusión, aunque de todas formas no hay nada como la experiencia. Ver que en Galicia casi el 90% de los sanitarios de primera línea se han vacunado ya y que no ha habido reacciones más allá de las típicas de cualquier vacuna: un poco de cansancio, dolor leve en alguna articulación y dolor de cabeza, es un aval. Yo le diría a la gente que esté tranquila y que se vacune porque es bueno y seguro.