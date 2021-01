La Xunta y los representantes del sector de la hostelería de Galicia han abogado este miércoles por poner en marcha un plan de ayudas similar al "modelo Valencia" que permita habilitar un fondo de cooperación con ayudas financiadas por el Gobierno gallego, las diputaciones y los concellos.

En declaraciones tras la reunión mantenida el día que se han dado a conocer las decisiones adoptadas por el comité clínico para frenar el aumento de contagios por COVID-19, los representantes de los hosteleros de Galicia han considerado que se debe imitar el fondo de cooperación COVID especial anunciado en la Comunidad Valenciana para ayudar a las empresas y autónomos más afectados por la pandemia y dotado con 120 millones de euros.

El vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Turismo, Alfonso Rueda, ha reivindicado también esta opción a través de la que se arbitrarían ayudas en "colaboración" entre varias administraciones con una aportación del 50 % de la Xunta, el 30 % de las diputaciones y el 20 % los ayuntamientos. Esto permitiría también más agilidad en las ayudas y una tramitación más sencilla.

"No sería entendible que en este momento no hagamos un esfuerzo conjunto" porque "la pandemia no entiende de colores políticos y para hacerle frente se necesita la ayuda de todo el mundo", ha reiterado el número dos del Ejecutivo gallego.

En este sentido, ha incidido en que la crisis sanitaria está teniendo efectos devastadores para el sector de la hostelería y el turismo por lo que se deben "aunar esfuerzos para multiplicar los resultados".

En este sentido, el presidente del Clúster de Turismo, Cesáreo Pardal, ha defendido la puesta en marcha de "ese modelo Valencia" que busca sinergias entre administraciones ya que, en su opinión, "es hora de que de una vez por todas se unan para ayudar al sector porque pues, de lo contrario, estará muerto" cuando la pandemia concluya.

En la misma línea, los representantes de las asociaciones de hostelería que han participado en la reunión, tales como Héctor Cañete y Cheché Real, han considerado que sería "muy positivo" un nuevo plan de ayudas conjunto que, en todo caso, debería activarse lo antes posible.