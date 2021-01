“Es necesario otro confinamiento, no hacerlo prolongará la situación dos años”

“Las aglomeraciones provocan la aparición de nuevas mutaciones ”

–Está clara su preocupación por la situación. ¿Tan mal vamos con la pandemia?

–Vamos mal y estoy muy preocupado, no por la enfermedad en sí, sino por las consecuencias de que la pandemia se prolongue por la actitud que estamos teniendo, tanto a nivel político como a nivel social. La mayoría seguimos las normas, pero con muy poquito porcentaje de población que no las sigue es suficiente para que siga circulando el virus y se generen nuevas variantes. Las aglomeraciones provocan la aparición de nuevas estas variantes que circulan e implica un riesgo porque siempre hay algunas virulentas. Donde hay aglomeraciones se detectan más tardíamente esos casos de enfermos de COVID que tienen que ir al hospital, así que han tenido tiempo a dispersar esa variante que a ellos les ha producido la enfermedad grave. Estamos haciendo que se generen más variantes y que circulen las virulentas.

–¿Cómo afrontarlo? ¿Qué se puede hacer?

–No queda más remedio que una cuarentena muy estricta, un confinamiento domiciliario como el que ya tuvimos. Se hizo fenomenal, pero en cuanto acabó ¡manos libres! El virus no estaba bajo control. Y tras la cuarentena debemos desarrollar una apertura muy paulatina y de mucho control porque el virus sigue circulando. Cuando ha bajado la curva el virus circula menos, pero sigue habiendo portadores y esos portadores hay que detectarlos y aislarlos. No queda más remedio. Estoy pensando en patología animal, que es en lo que trabajo yo. A esos portadores se les aísla y se ponen en cuarentena.

“Calculo que en febrero tendremos el pico álgido de los excesos de estas fiestas”

–¿Cómo evitar que los portadores salgan a la calle?

–Creo que hay que aplicar el código QR de identificación del estado sanitario de la población, aunque cuando esta pandemia pase se elimine. A lo mejor soy muy ortodoxo y muy incorrecto políticamente porque entiendo que hay un derecho a la confidencialidad, pero por creo que por encima está el derecho a la salud de las personas. Para mi en este momento es aplicable el código QR, de forma que aquel que ha sido detectado como portador tiene que quedarse en casa y si sale debe ser detectado y sancionado. Es una falta de conciencia o consciencia.

–¿Estamos ya en la tercera ola? ¿Para cuando se espera el mayor repunte de contagios?

–Estamos entrando de lleno en la tercera ola. El problema es que en estas fiestas, aparte de excesos continuos, hubo momentos con excesos puntuales pero muy importantes en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Reyes. Como ha habido varios momentos en este periodo, creo que hasta mediados de febrero no vamos a tener el pico máximo. Dependiendo de lo que se haga en ese momento se empezará a controlar. Si se hace lo que hasta ahora bajará ligeramente la curva...

–La apuesta de las administraciones parece situarse en los cierres perimetrales.

–Deberíamos ser inteligentes y ver que los cierres parciales no están funcionando. Entiendo el comercio, mi padre tuvo una tienda y en este momento el pequeño comerciante tiene que estar pasándolo muy mal. Necesitan saber cuando se va a acabar esta situación y con las medidas adoptadas actualmente podemos tardar dos años, con vacuna y todo.

“En epidemiología es de libro no vacunar al portador. Hay que hacer PCR antes de inocular ”

–Lo fiamos todo a la vacuna...

–En dos años las vacunas pueden no ser efectivas ya. Los virus tienden a adaptarse a la población y no matarla, les interesa sobrevivir. El problema es que no sabemos qué va a ocurrir con estas vacunas y este virus. Si se comporta como muchos de los virus respiratorios, probablemente en un año necesitemos una vacuna nueva. Si el virus estuviese adaptado, como en el caso de la gripe, año tras año se necesita una vacuna nueva.

–¿Las mutaciones pueden restar validez a las vacunas actuales?

–En este caso están circulando gran variedad de variantes. Cuando uno diseña una vacuna –nosotros trabajamos en vacunas de animales– se diseña para una cepa determinada, o un grupo pequeño de variantes. Trabajamos con virus que provocan epidemias de vez en cuando, pero el SARS-CoV-2 es un virus que está en pleno momento álgido. Lo que puede ocurrir es que la eficiencia de las vacunas que se están produciendo no sea al 90% que dice la farmacéutica, no porque mienta, sino que la eficiencia se refiere a la cepa concreta con la que están trabajando.

–En algunos centros de tercera edad dónde se ha vacunado a los ancianos de COVID-19 aparecen infectados. ¿A qué obedece?

–Es de libro que no se puede vacunar a un portador, a quien está infectado. Es una obviedad y no se si está obviando la obviedad, pero es impredecible lo que puede ocurrir. Hay que hacer la prueba de PCR antes de inocular. También, una vacunación en plena subida de la incidencia puede ser peor. En general, en algunos virus la génesis de anticuerpos es muy lenta y este puede ser el caso, de ahí que se necesite con las actuales vacunas la dosis de recuerdo. Pero también puede ser que los afectados fuesen portadores. En animales puede ocurrir que si inoculamos una vacuna a un animal que es portador, éste desarrolle enfermedad. Con otros virus no es descartable, con este y en seres humanos no se si puede ser una de las explicaciones.