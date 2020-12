Eulalia Josefa Paleao, conocida por su amistades como "Pepita", de 80 años y usuaria de la Residencia Mixta de Gijón, y que ha recibido la primera dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer contra el virus covid-19 en Asturias, se ha manifestado "tranquila" y ha animado a todo el mundo a vacunarse "por el bien de todos". Sobre las 10:25 horas, se ha producido esta primera vacunación a la que le han seguido las de otros tres residentes, Alberto Díez (92 años), Alegría Martínez (84 años) y Domingo Guzmán Nuevo de Tuya (69 años).

Además, Socorro Mancebo, técnico auxiliar de cuidados del Era en la Residencia Mixta de Gijón, ha sido la primera profesional vacunada mientras que Lara Menéndez, enfermera del área V e interventora de la residencia CPR Mixta, ha sido la encargada de administrar estas primeras cinco vacunas.

"La vacuna la tienen que poner todos por el bien de todos", ha subrayado Pepita, nacida en Foz (Lugo), sin familia directa y que desde muy joven vino a vivir al barrio de La Calzada de Gijón, y que se ha manifestado "tranquila" en un encuentro telemático con los medios de comunicación que se ha realizado tras el proceso de vacunación.

Pepita ha afirmado que no ha estado nerviosa, que se apuntó en cuanto le preguntaron si quería vacunarse, aunque ha reconocido sentirse "abrumada" tras conocer que había sido elegida como la primera persona que iba a recibir la vacuna en el Principado. Ha manifestado que lo primero que quiere hacer cuando pueda salir de la residencia es "ir a caminar", como hacía hasta ahora todos los días menos cuando llovía, y relacionarse con la gente, ya que ha reconocido que es muy habladora.

Los primeros viales de las vacunas de Pfizer han llegado sobre las 9:30 horas a la Residencia Mixta de Gijón, entre los aplausos del personal, en un furgón que contenía la nevera climatizada con una temperatura de 70 grados bajo cero y que ha sido escoltado por la Guardia Civil y la Policía Nacional, tras un viaje que ha comenzado a las 4:30 horas en Guadalajara .

La enfermera ha apuntado que la reconstrucción de los viales para poder administrar las dosis de la vacuna se realiza de forma "breve" y "sencilla" y que no requiere "una gran preparación", aunque ha señalado que el único inconveniente es que hay que esperar para que el vial esté descongelado. Menéndez, que ha indicado que la segunda toma de la vacuna Pfizer se ha de realizar pasado 21 días, ha dicho que "es lógico que exista miedo" ante una vacuna que no se conoce pero, ha recalcado, que "es necesario vencerlo para poder mirar al futuro".

Por su parte, Mancebo, la primera profesional que ha recibido la vacuna en la región, ha afirmado que lo ha hecho "convencida", ya que siempre le pareció que lo mejor era "dar un paso al frente" para tratar de evitar que la población tenga otra vez que confinarse, y ha destacado la necesidad de cuidar a las personas mayores que necesitan "mucha protección al ser muy vulnerables".

Esta previsto que mañana, lunes, continúe le proceso de la primera fase de la vacunación contra la covid-19 que será realizado por cincuenta equipos integrados por 148 profesionales -una enfermera y al menos un técnico- que lo administrarán en éste y otros centros asistenciales del Principado, y con el que se pretende llegar a unas 150.000 personas a lo largo del primer trimestre de 2021.

"¡Ahora no podemos fallar!. Tenemos que retrasar la llegada de la tercera ola para proteger al máximo posible a las personas más vulnerables frente al virus", ha subrayado hoy el presidente del Principado, Adrián Barbón, que ha pedido a los asturianos que ahora que ha llegado la vacuna que no fallen en sus medidas de control para no contaminarse de la covid-19.

Araceli, una mujer de 96 años y residente en el centro de mayores Los Olmos de Guadalajara, ha sido la primera persona en recibir la primera dosis de la vacuna contra la covid en España.