El jefe de expertos del Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Bruce Aylward, que lideró una misión a España para analizar la situación del coronavirus, culpó a la mala gestión de los casos leves o moderados del descontrol de la transmisión del virus. Según Aylward, estas personas, que son la mayoría de los infectados por el coronavirus, están en sus casas recuperándose de la enfermedad, pero suelen salir a la calle a comprar medicamentos o alimentos, por lo que no cumplen al cien por cien la cuarentena.

“Estamos dando mucha atención a la enfermedad grave que provoca el coronavirus, pero no tanto a los casos moderados, a pesar de que son la mayoría. Y es que, una gran proporción de estos casos no se aísla correctamente y ahí está la clave, en que no se gestionan estos casos y por eso no dominamos al virus”, afirmó el experto, para destacar la importancia de que las personas con síntomas moderados, leves o, incluso, asintomáticos se aíslen para evitar contagiar a más personas.

Por otra parte, la OMS ha publicado un informe de “preguntas y respuestas” sobre las vacunas contra el coronavirus, en el que avisa de que, como la mayoría, las que se desarrollen contra el Covid-19 no van a ser “100 por cien efectivas”, y señala a principios o mediados de 2021 como la fecha en la que podrían estar disponibles. Actualmente se están estudiando muchas vacunas potenciales para el Covid-19 y, según el organismo, y varios ensayos clínicos pueden informar resultados a finales de este año. Si se demuestra que una vacuna es segura y eficaz, debe ser aprobada por los reguladores nacionales, fabricada con estándares exigentes y distribuida.

En este sentido, la OMS recuerda que está trabajando con socios de todo el mundo para ayudar a coordinar los pasos claves en este proceso. Una vez que se disponga de una vacuna segura y eficaz, aseguró que trabajará para facilitar el acceso equitativo a los miles de millones de personas que la necesitarán.