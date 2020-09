Una borrasca de características tropicales traerá lluvias a Galicia a partir de mañana

Una borrasca "con características tropicales" dejará lluvias en la comunidad gallega desde mañana hasta el domingo. "Se espera tiempo inestable con altas posibilidades de chubascos", explicaron ayer desde Meteogalicia. Se prevé que las lluvias sean tipo chaparrón, intensas y cortas, e irán acompañadas de aparato eléctrico.

La inestabilidad empezará a notarse, según Meteogalicia, a partir de mañana, tirando hacia la tarde o noche. "La borrasca tiene unas características especiales respecto a su origen, con la formación de un núcleo cálido", de ahí que en esta ocasión la borrasca sea de características tropicales. "Las consecuencias en el tiempo se traducirán en un ambiente de tormenta, de chubascos, con lluvias fuertes y puntuales", expresan desde Meteogalicia, que, de momento, sitúan este capítulo borrascoso como "algo común en esta etapa" en sus efectos.

A medida que se aproxime se podrá concretar si será necesario establecer algún aviso amarillo por lluvias en algunas zonas, según fuentes de Meteogalicia (en la tarde de ayer aún no era posible realizar dicho pronóstico). La borrasca con características tropicales se situará al suroeste de la península desde mañana, lo que provocará dicho aumento de la inestabilidad. Se desconoce de momento la cantidad de lluvia que se espera, hasta controlar la ubicacion final de la borrasca. "Quizás los chubascos puedan afectar más a la parte atlántica de Galicia, pero de momento no podemos concretarlo", explica Meteogalicia, que no descarta algún aviso para mañana. Apuntan las mismas fuentes que este lunes ya hubo un aviso amarillo en Lugo, "sobre todo en la parte norte, Terra Chá, Fonsagrada... con chubascos, rayos y acompañado puntualmente de granizo".