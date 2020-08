Galicia se acerca a los 3.000 contagios y regresa al centenar de hospitalizados

Galicia se acerca ya a los 3.000 contagios activos de Covid-19 y regresa al centenar de pacientes hospitalizados, un cifra que desde finales de mayo no se recordaba. La muerte en las últimas horas de una mujer de 93 años, aislada en la residencia Orpea Coruña en el municipio de Culleredo, eleva a 635 las víctimas mortales del virus en Galicia, y supone el decimosexto óbito registrado en esta "segunda ola" de la pandemia y del segundo registrado en esta residencia en pocos días, tras morir un hombre de 92 años el pasado fin de semana. Orpea Coruña aún mantiene once personas contagiadas entre sus usuarios, tras detectarse un nuevo caso. Además, hay otros cuatro trabajadores infectados.

La situación en las residencias, los puntos más vulnerables y golpeados por el coronavirus, apenas registra cambios con respecto al miércoles. El Sergas contabiliza 139 casos activos, con 99 usuarios afectados y 40 profesionales. El geriátrico de O Incio, donde se registra el brote más grave de Galicia, mantiene 87 mayores y 26 trabajadores con coronavirus; Orpea Coruña notifica los 15 casos ya mencionados; DomusVi Lalín, continúa con un único anciano afectado y dos empleadas; y la residencia Nosa Señora do Socorro (Arnoia) descubre un positivo en su plantilla. Los otros siete casos que afectan al personal se detectaron en: DomusVi Monforte (Monforte), Paradela (Lugo), San Bartolomeu (Xove), DomusVi Barra de Miño (Coles), Volta do Castro (Santiago), Os Tercios (Touro) y en el centro de discapacitados As Flores (Ourense).

La curva de contagios no cesa y marca casi 3.000 casos activos en Galicia. El Sergas contabiliza 2.939 afectados por el virus, una cifra que nos remonta al primer día de la desescalada, el 4 de mayo con 3.056. Sin embargo, la presión asistencial es mucho menor: por entonces había 287 hospitalizados, frente a los 107 actuales. Hace casi cuatro meses había 34 enfermos de coronavirus en la UCI y 253 en planta; mientras que el Sergas notificó ayer 12 en la UCI y 95 en planta.

Los contagios crecen en todas las áreas sanitarias gallegas, que confirmaron ayer nuevos diagnósticos de coronavirus. A Coruña, que continúa como el epicentro de la pandemia en la comunidad, supera los 1.304 (29 más que el día anterior), muy por delante de Lugo, que alcanza los 482 . Santiago tiene 404 contagios; Ourense 266 ; Vigo 185 ; Pontevedra 179 y Ferrol 119.

El número de casos activos vuelve a crecer por encima del centenar, con 141 más en solo veinticuatro horas. Si a esta cifra le sumamos las 97 altas prescritas en las últimas horas (12.183 en total) obtenemos que el total de nuevos contagios detectados ayer es de 238. No obstante el Ministerio de Sanidad destaca el bajo índice de hospitalización.

El ritmo disparado de contagios de coronavirus afecta a toda España y ayer se sumaron casi 10.000 casos más, la cifra más alta desde que se levantó el estado de alarma el pasado 21 de junio. De los nuevos positivos, 3.781 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas y 5.594 en los últimos siete días. En total, ya se han infectado 429.507 personas. La región más afectada es la Comunidad de Madrid, donde la pandemia está desbocada tras doblar el número de contagios del martes al miércoles. Los datos de este jueves muestran una reducción, hasta los 979 casos frente a los más de 1.500 del día anterior. Le sigue Euskadi, que continúa sumando casos y este jueves ha contabilizado el mayor aumento de infectados con coronavirus desde que comenzó la pandemia, 636 según los datos de Sanidad, más de 700 según los datos de la Consejería de Sanidad. En tercer lugar queda Andalucía con 384 casos.