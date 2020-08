Un muerto por Covid y más de 100 nuevos contagios en 24 horas en Galicia

El número de contagiados con coronavirus en Galicia continúa su escalada desde el final de estado de alarma: en las últimas 24 horas el Sergas ha registrado 105 nuevos casos, lo que eleva a 1.158 el número de infectados en la comunidad gallega, según el balance remitido por la Consellería de Sanidade este sábado. La lista de fallecidos se vuelve a engrosar con una víctima más tras dos días sin decesos, por lo que la cifra global suma ya 624 nombres. El último, el de un paciente de 69 años y con patologías previas ingresado en el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP).

El 60 % de los infectados con coronavirus en Galicia son en el área sanitaria de A Coruña, donde se contabilizan ya 700, 82 más que el viernes. Por ello se estudia llevar a cabo el cribado aleatorio de los ciudadanos comprendidos en los tramos de edad en los que se está detectando una mayor incidencia, como ya se ha hecho en diversas localidades de Barcelona o ha anunciado la Comunidad de Madrid.

Los casos en el área sanitaria de A Coruña se han multiplicado por 3,5 en los últimos siete días y la situación empieza a ser equiparable, cuando no peor, a la que obligó al cierre de la comarca de A Mariña a principios del mes de julio. Al menos eso indican los datos disponibles, porque la única radiografía exacta y con todos los indicadores epidemiológicos está en manos del Sergas y no es accesible.

El área sanitaria de Vigo es la segunda que más casos activos de coronavirus presenta, con 129. Esto supondría un descenso respecto al viernes cuano se informaba de 134 casos activos. De hecho, la ciudad olívica mantiene a raya la pandemia pues solo el 2,7% de las pruebas PCR que se realizan dan positivo. Pontevedra con 59, Santiago de Compostela con 49 y Ferrol con 42 completan el registro de datos.

Dos nuevos positivos en trabajadores de residencias



Las residencias gallegas han registrado dos nuevos casos positivos infectados por COVID-19, en concreto en los municipios de Culleredo y Coles. Según los datos facilitados por la Xunta, se trata de dos trabajadores de los centros Orpea Coruña, en Culleredo, y del DomusVi Barra de Miño (Coles).

Según el alcalde, Luis Menor, en la residencia ourensana se trata de un empleado "que dio positivo en sus vacaciones, fuera del centro de trabajo, y que no se incorporó, por lo que no hay ninguna relación con el servicio". Sanidade confirma que el positivo se produjo en vacaciones y que el trabajador no ha regresado a su puesto, donde en todo caso se hicieron pruebas PRC preventivas, con resultado negativo.

Estos nuevos positivos se suman a los dos casos detectados en la Residencia de Mayores de Paradela y de una empleada de la Residencia de Maiores San Bartolomeu de Xove. A pesar de ello, a día de hoy no hay ningún residente positivo en las residencias de mayores y de atención a la discapacidad de Galicia.

Según la Xunta, no hay paciente alguno en la UCI, aunque figuran 44 enfermos de Covid-19 hospitalizados y otros 1.114 infectados que permanecen aislados en sus domicilios. En Galicia se han contabilizado 11.559 pacientes recuperados de la pandemia, que ha dejado 624 muertos con el de hoy, de ellos 272 de residencias de personas mayores. El número de PCR realizadas es de 277.462.