"Querémoste na casa, a salvo, coidando de ti e dos teus"

O goberno de Carmela Silva vén de lanzar hoxe unha ambiciosa campaña nacional e internacional "Viaxa mañá", un audiovisual que pon en valor os recursos da provincia de Pontevedra e o esforzo que está a facer o sector turístico ante a pandemia e que, nestes momentos de confinamento nos que todas e todos temos que quedarnos na casa, en Pontevedra Provincia "tanto o sector privado como as administracións estamos a traballar para que poidan vir mañá e se atopen con todo o que esperan".



Trátase dunha aposta "emocional e desde a necesidade dos afectos", que se fai a través dun audiovisual que recolle, en liña cos argumentos da Organización Mundial do Turismo, o chamamento á solidariedade e responsabilidade das persoas para que apracen á desexada viaxe ás Rías Baixas, onde agardan numerosos recursos turísticos "dos que estamos a coidar", xunto a un sector turístico unido "que está a facer un grande esforzo para dar resposta a este reto", tal e como se detalla na peza de vídeo.





O audiovisual percorre espazos turísticos da provincia de Pontevedra baixo os parámetros de sustentabilidade, natureza, cultura, os valores da Axenda 2030 e a calidade, poñendo en valor o sector, o seu compromiso, sacrificio e esforzo que está facendo para afrontar esta situación e estar preparados para cando a crise sanitaria remate. Deste xeito, a peza presenta diferentes recursos dunha provincia de Pontevedra que "te espera", e cunpara queÍmolo celebrar como nunca, porque estamos máis unidas e unidos que nunca pese á distancia".Ademais desta campaña, a Deputación de Pontevedra ten en marcha numerosas iniciativas para continuar impulsando a calidade do destino e dinamizando o sector turístico. Así, en canto á calidade, estase a impulsar un plan de formación online do Sistema Integral de Calidade Turística en Destinos (SICTED) no que, en poucas horas dende a apertura do prazo de inscrición, xa están anotadas máis dun centenar de empresas que están a participar este ano no Plan de Calidade da institución provincial.