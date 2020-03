Primeras penas de cárcel en Galicia por incumplir la orden de confinamiento

Un vecino de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) de 47 años y una mujer de Sada son los primeros condenados a cárcel en Galicia por incumplir de forma reiterada la orden de confinamiento que existe desde que fue declarado el Estado de Alarma para combatir la pandemia de coronavirus.



El juzgado de instrucción número 4 de Betanzos decretó prisión provisonal para la mujer, que además de negarse a cumplir el confinamiento "en numerosas ocasiones" al protagonizar un incidente con efectivos de la Guardia Civil de Sada, durante el cual presuntamente le causó a uno de ellos "importantes lesiones".

El castigo impuesto al vecino de Vilagarcía por un delito de desobediencia es de cien días de prisión. Con todo, la jueza ordenó la suspensión de la pena por un período de tres años, por lo que el condenado -que mostró conformidad y no presentará recurso- no deberá ingresar en la cárcel si no delinque durante ese tiempo. El hombre fue advertido en varias ocasiones de que debía respetar el confinamiento, pero hizo caso omiso.