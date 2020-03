Feijóo garantiza su lealtad al Gobierno

Feijóo garantizó su lealtad al Gobierno tras la aprobación del estado de alarma, que priva temporalmente a las comunidades de competencias y se distanció de las críticas de los presidentes de Euskadi y Cataluña a lo que entienden una recentralización. No habló con ellos sobre esta cuestión: "El Gobierno va a contar incondicionalmente con Galicia", resumió.



El presidente de la Xunta deslizó críticas al Gobierno central por el retraso en la aprobación de medidas de contención de la enfermedad -"Hay cosas que no entiendo, como anunciar algo un viernes, aprobarlo el sábado y que entre en funcionamiento el domingo", recordó-, pero pidió cerrar filas. "Es mejor tener 17 respuestas que no tener ningún, porque lamentablemente hasta esta fecha cada uno ha tenido que dar su respuesta al no haber una sola, pero ahora que la tenemos debemos actuar de forma coordinada", dijo.