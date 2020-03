Qué hacer con los hijos en la cuarentena por el coronavirus para aprovechar el tiempo

Ante el estrés o el shock producido ante todas las medidas que está acarreando la pandemia por coronavirus, muchas familias se encogen de hombros a la hora de pensar actividades de ocio para sus vástagos mientras dure la cuarentena. FARO ha hablado con expertos y buscado por la red para proponer algunas ideas lejos de los videojuegos y las redes sociales. Las hemos englobado en 8 mandamientos.

1. Los deberes por encima de todo.

¿Están cansad@s de oír y leer que esto no son unas vacaciones? Pues, efectivamente, no lo son. Así que cualquier actividad mandada por el colegio hay que cumplirla. "Todos tienen que hacer las tareas escolares asignadas por Educación. Por eso, conviene organizarse en rutinas y hábitos.

De lo contrario, les costará volver cuando haya que retornar a las aulas. Lo ideal sería que un adulto les organizase el tiempo para las tareas del colegio y el tiempo de ocio. Todo esto dependerá de la conciliación familiar", indica la psicóloga Manuela del Palacio, responsable de la sección de Psicología Educativa del Colegio de Psicólogos de Galicia.

Para el psicopedagogo José Carlos Otero, miembro de la Asociación Apega, de la que fue fundador, en el caso del alumnado de Infantil, "los colegios -los equipos docentes- pueden emitir guías didácticas para que los padres trabajen con estos escolares en el domicilio, sobre todo en las áreas de desarrollo cognitivo o físico".

Otero defiende que se deberían marcar deberes a los niños para trabajar en casa.

Recalca que debemos evitar perder días lectivos para no modificar el Plan Anual de Centro ni el Proyecto Educativo de Centro. En Galicia, a lo mejor, en lugar de acabar el periodo lectivo el día 20 de junio, habría que modificarlo".

Además de utilizar los entornos digitales para mandar trabajo a casa, aboga también por que los equipos docentes programen tutorías individualizadas con grupos reducidos de alumnos (con un metro o más de distancia en clase), pensadas para alumnos que necesitan trabajo de proacción o retroacción. Harían trabajos de recuperación, con unas pautas de trabajo para casa que después debería ser corregido".

No obstante, esto quizás podría ser discutido por muchos por incumplir la norma de la Xunta de no asistencia a clases, mientras que otras voces alertan de que mantener la distancia no eximiría de contraer el coronavirus.

2. Proponer tareas creativas en familia.

Manuela del Palacio apunta unas cuantas: ver películas juntos, leer cuentos, sacar juegos de mesa olvidados€ Tras ver una película o unos dibujos juntos, se les pueden hacer preguntas sobre el tema o la moraleja de la historia, preguntarles cuál fue su personaje favorito o el que menos les gustó€

Lo mismo se puede hacer con libros. Estos se pueden leer de forma normal o cada uno poniendo voces.

Si no son muy pequeños, otra propuesta es jugar a doblar películas, escogiendo una escena cualquiera y soltando la imaginación.

Puestos a inventar, otra actividad sería crear la letra o música de una canción (con programas como Noteflight, JamStudio, Audiotool€); o incluso hacer como que se graba un programa de radio o de televisión, con entrevistas incluidas grabándolo en el móvil y después escuchándolo o viéndolo.

Y por qué no, también se puede aprovechar para cocinar juntos con más calma un bizcocho, unas filloas o unas galletas; o enseñarles de una vez a poner la mesa correctamente, con cada utensilio en su correcto lugar al tiempo que se decora de una forma especial.

3. Aprovechar para reciclar jugando.

Lorena, de la empresa viguesa Koremi Xestión, dedicada a servicios de ocio educativo,apunta que se pueden aprovechar los residuos que se generen estos días para reciclarlos y aprovecharlos para juegos."Se pueden hacer manualidades. Por ejemplo, aprovechar los tetra briks de la leche para decorarlos y hacer cajoncitos para guardar cosas", recomienda.

También se pueden crear cuadros haciendo collages con recortes de revistas. Desde la organización de Scouts de España, en su web, también plantean aprovechar los rollos de papel para realizar, por ejemplo, un organizador para bolis, pinturas, clips.

Otra idea original es hacer como serpientes de colores o incluso un árbol con el rollo como tronco y el papel de seda como las hojas y frutas. Todos estos ejemplos y más los obtienen de la web Handfie.com.

4. Cuidar y aprender de la naturaleza.

En la web de los Scouts españoles (scout.es), resaltan que ahora "es el momento perfecto para plantar. Podemos coger algunas lentejas o garbanzos y ver cómo germinan en poco tiempo". Otra de sus propuestas es crear jardines verticales para el balcón reciclando botellas de plástico; sin olvidar el hacer unas minimacetitas con cáscaras de huevo.

5. Escribir divirtiéndose.

Se puede mejorar la escritura, el vocabulario y la gramática jugando. ¿Qué tal plantearles el escribir un cuento o una historia muy pequeña? Si, además, saben dibujar, quizás se animen a hacer alguna viñeta de cómic. Otra posibilidad es jugar a las palabras encadenadas escribiendo (incluso en idiomas diferentes) estableciendo recompensas cuando se sumen puntos con cada palabra.

6. Hacer ejercicio sin salir de casa.

¿Qué hacer para aplacar las ansias de movimiento frustradas por la cuarentena y el encierro en casa? Lorena, de la empresa viguesa Koremi Xestión da dos consejos: se puede poner una canción y bailarla todos los miembros de la familia o establecer una clase de gimnasia familiar. Si se tiene un pasillo en casa, se puede aprovechar para jugar al escondite inglés. Otra posibilidad es jugar a las películas (ejercicio, mimo y gestualidad).

7. Aprender las medidas de higiene para evitar el coronavirus.

Con los más pequeños, los de Infantil, la psicóloga Manuela del Palacio propone unos divertidos juegos relacionados con la contención del coronavirus: "Se les puede presentar como un juego el tener que lavarse las manos.

Les explicamos que vamos a pintar en la mano un dibujo divertido de un virus. Si al final del día consiguen que desaparezca por lavarse bien las manos, le damos un punto. Con equis puntos, le damos una recompensa.

También, les podemos decir que al estornudar, hay que hacer como Batman cuando se tapa con la capa y taparse la boca y toser en el codo. Para sustituir los abrazos y besos, les plantearemos gestos para dar abrazos virtuales".

8. Ponerse guap@s o muy fe@s.

Toda la familia se puede pintar las uñas de diferentes colores, hacerse dibujos en ellas; además de hacer una sesión de peluquería para cuidarse o para hacer peinados locos, imposibles, que solo te atreves a llevar en casa. Si se tiene perro y se deja peinar y hacerse chichos, incluso puede entrar en el juego.

Un pasito más allá e incluso se puede aprovechar para jugar a disfrazarse. Otra posibilidad es hacerse unos a otros tatuajes no permanentes haciendo dibujos con el lápiz de ojos.

9. Todos estos mandamientos se encierran en uno: prohibir aburrirse.