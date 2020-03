"La salud de la mujer ha sido muy golosa para la medicina"

Una de las últimas reflexiones de Antonio Sitges-Serra en Club FARO se refirió a un tema espinoso, ya que el médico ha puesto en duda el sistema de cribado de mamografías para el cáncer de mama. "La salud de la mujer ha sido muy goloso para la medicina", aludió en relación a intereses de la industria privada. Y ejemplificó con el caso de unas hormonas con las que se ensayó el retraso de la aparición de la menopausia una década. "Aquella investigación costó la vida o la calidad de vida a miles de mujeres". También aludió a que el retraso (por múltiples factores) de la edad de maternidad "ha propiciado uno de los negocios más boyantes de la medicina privada que es la fertilización in vitro", más de un treintena solo en Cataluña, aseguró. "A veces, las ideas que reclaman más salud para la mujer, también nos pueden engañar", alertó cerrando el espinoso asunto.



Otra de las críticas que el médico expresa en el libro se dirige al exceso de pruebas que a su juicio se realizan y que no siempre son en beneficio del paciente. "Las pruebas inútiles se hacen fundamentalmente por tres motivos: por 'si acaso' se encuentra algo; por exigencia del paciente o por miedo del facultativo a errar el diagnóstico, lo que llamo medicina defensiva", recalcó. En el primer caso hizo hincapié en los millones de exploraciones innecesarias en el contexto de los cribados ya sea de cáncer (mama, tiroides, próstata) o de otros procesos como osteoporosis, estenosis carotídea, aneurismas aórticos. "Ya sé que los ricos se hacen muchos chequeos pero no ganan nada. Más bien, al contrario: muchos se vuelven enfermos imaginarios y víctimas de las revisiones periódicas con las que los centros privados hacen negocios con el por si acaso".