Un profesor gallego en una Universidad de Portugal: "No creo que la situación en Galicia sea mejor que aquí"

El campus de Gualter (Braga) fue el primero que cerró la Universidad do Minho tras dedectarse un caso positivo por Covid-19 en un estudiante este fin de semana. En las dos residencias estudiantiles que hay en la ciudad permanecen en cuarentena 120 alumnos; al resto se les ha aconsejado volver a sus casas y no acudir los edificios universitarios. Francisco Carballo, natural de pontevedra y vicedecano de la Facultad de Economía en la Universidad do Minho, asegura "preocupación" ante un cierre que es indefinido y que ya se ha extendido al campus de Guimarães. "Por una cuestión de coherencia el rectorado ha cerrado completamente la universidad", explica el profesor ya que yer también cerraron las universidades de Coimbra y Lisboa. Hoy se reunirán todos los rectores portugueses para tomar medidas conjuntas.

"Un positivo en una facultad no garantiza que no haya contagio con alumnos de otras carreras", asegura Carballo sobre la situación del campus en el que trabaja, situado a hora y cuarto de Vigo en coche. Son 14.000 personas las que se mueven por el complejo universitario en Braga que funciona "de forma particular con los profesores y los alumnos mezclados", por lo que defiende las medidas adoptadas. A excepción de los estudiantes que presentan síntomas y que están en cuarentena, lo que se recomienda es volver a casa. En su caso, no se plantea volver a Galicia: "no creo que la situación sea mejor que aquí".

Reconoce temor ante un aumento de casos en el norte de la Península. En el país vecino no solo se están suspendiendo las clases, también eventos culturales y actos públicos. "Hay mucha preocupación y está llegando a las empresas, como a la central de Parfois (Porto)" cuyo cierre supondría un "impacto grande" por el número de trabajadores. "No sabemos lo que va a pasar, probablemente se multiplique el número de casos y habrá que tomar más medidas" como incentivar el teletrabajo; en el caso de su universidad, estudian "leccionar a distancia". En Galicia no se habla de cerrar centros escolares, como ya ocurre en Madrid, y en centros donde ha habido positivos continúan las clases con normalidad.