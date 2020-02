La fotografía rural de Pily Reñones conquista Portugal

La fotógrafa tomiñesa Pily Reñones acaba de recoger los premios Fotógrafa Internacional Distinguida y Obra Fotográfica Año 2020 de la Asociación Portuguesa de Profesionales de la Imagen (APPImagem), durante la gala celebrada en Viseu (Portugal) que puso el broche final al congreso internacional de fotografía The Way 2020. La organización de estos premios ya había comunicado a Reñones que había recibido la primera distinción, pero la segunda fue toda una sorpresa para ella, ya que se desveló durante la ceremonia de entrega. "Iba a recoger un premio y me traje dos. Ha sido espectacular y la gala, además, ha sido muy emotiva", afirma la fotógrafa.

Su pasión por la fotografía documental y el retrato, y su inspiración en el mundo rural le han valido este doble reconocimiento de los profesionales del país vecino. La fotografía de Reñones, presentada en la categoría de "Retrato", fue la segunda con mayor puntuación de las cerca de 800 que concurrieron a la convocatoria de este año, obteniendo el grado de excelencia.

El jurado internacional valoró el impacto, el mensaje, la calidad técnica y la composición de la obra, así como su capacidad para emocionar al espectador. "Estos premios me han cargado las pilas y me animan a seguir creciendo como fotógrafa", manifiesta.

La fotógrafa asume estos premios como un reconocimiento a un trabajo desarrollado "con constancia y mucho tesón", afirma, y que "cierran un ciclo". Reñones ya estuvo nominada a los Premios Goya de Fotografía y más recientemente a los Premios Quijote.